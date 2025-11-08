Débuts réussis pour Téa Cléante avec Penn State

Considérée comme l’une des grandes prospects du basket français, Téa Cléante (1,76 m, 19 ans) s’est expatriée cet été aux Etats-Unis, où elle a rejoint l’Université de Penn State. Pour sa première dans le circuit américain, la meneuse internationale U18 s’est illustrée par sa présence des deux côtés du terrain, en 30 minutes dans le cinq majeur.

Absente pour raisons personnelles lors du premier match de Penn State face à Bucknell (victoire 83-55), l’ancienne joueuse du PFBB et de l’ASVEL Féminin a fait preuve d’adresse avec 14 points inscrits à 5/8 aux tirs. Elle a par ailleurs délivré 3 passes décisives et pris 3 rebonds, dont 2 défensifs. Cléante a également montré sa lecture du jeu et ses bons placements défensifs en interceptant 4 ballons, contribuant assez largement au succès sur le fil de son équipe.

Passée par le Pôle France, Téa Cléante avait quitté l’ASVEL Féminin cet été après une seule saison au club. Pour sa première saison professionnelle, elle avait disputé 21 rencontres en Boulangère Wonderligue (4,1 points, 0,6 rebond et 1,7 passe décisive en moyenne) et s’était davantage illustrée en playoffs (5,5 points et 2 passes pour 6 d’évaluation). Mais c’est surtout sur la scène européenne que la jeune joueuse avait pu briller. Téa Cléante valait 7,7 points et 2 passes de moyenne en 11 matchs d’EuroCup.

PROFIL JOUEUR Téa CLÉANTE Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 19 ans (15/04/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,1 #103 REB 0,6 #131 PD 1,7 #58

Championne d’Europe U18 aux côtés de Sarah Cissé sous les ordres d’Aurélie Bonnan, Téa Cléante pourrait véritablement accentuer sa visibilité en vue de l’une des prochaines drafts WNBA grâce à ce départ aux Etats-Unis. De premières bases sont posées.