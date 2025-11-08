Recherche
NCAA

Débuts réussis pour Téa Cléante avec Penn State

NCAA Féminine - Arrachée à l’ASVEL Féminin par la faculté pennsylvanienne cet été, Téa Cléante a livré une prestation intéressante face à Cincinnati (82-77) pour ses débuts dans le circuit universitaire américain.
Débuts réussis pour Téa Cléante avec Penn State

Arrivée cet été en provenance de l’ASVEL, Téa Cléante a livré un premier match complet avec Penn State.

Crédit photo : FIBA

Considérée comme l’une des grandes prospects du basket français, Téa Cléante (1,76 m, 19 ans) s’est expatriée cet été aux Etats-Unis, où elle a rejoint l’Université de Penn State. Pour sa première dans le circuit américain, la meneuse internationale U18 s’est illustrée par sa présence des deux côtés du terrain, en 30 minutes dans le cinq majeur.

Absente pour raisons personnelles lors du premier match de Penn State face à Bucknell (victoire 83-55), l’ancienne joueuse du PFBB et de l’ASVEL Féminin a fait preuve d’adresse avec 14 points inscrits à 5/8 aux tirs. Elle a par ailleurs délivré 3 passes décisives et pris 3 rebonds, dont 2 défensifs. Cléante a également montré sa lecture du jeu et ses bons placements défensifs en interceptant 4 ballons, contribuant assez largement au succès sur le fil de son équipe. 

Rédaction

Passée par le Pôle France, Téa Cléante avait quitté l’ASVEL Féminin cet été après une seule saison au club. Pour sa première saison professionnelle, elle avait disputé 21 rencontres en Boulangère Wonderligue (4,1 points, 0,6 rebond et 1,7 passe décisive en moyenne) et s’était davantage illustrée en playoffs (5,5 points et 2 passes pour 6 d’évaluation). Mais c’est surtout sur la scène européenne que la jeune joueuse avait pu briller. Téa Cléante valait 7,7 points et 2 passes de moyenne en 11 matchs d’EuroCup.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Téa Cléante.jpg
Téa CLÉANTE
Poste(s): Meneur
Taille: 176 cm
Âge: 19 ans (15/04/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue
PTS
4,1
#103
REB
0,6
#131
PD
1,7
#58

Championne d’Europe U18 aux côtés de Sarah Cissé sous les ordres d’Aurélie Bonnan, Téa Cléante pourrait véritablement accentuer sa visibilité en vue de l’une des prochaines drafts WNBA grâce à ce départ aux Etats-Unis. De premières bases sont posées.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

