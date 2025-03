Au bord du précipice, Gran Canaria et ses Français forcent une belle en demi-finale de l’EuroCup

Gran Canaria a réussi à égaliser dans sa série des demi-finales d’EuroCup après une victoire de justesse contre Bahcesehir Koleji (69-68). L’Américain Caleb Homesley a inscrit un and-one décisif à 1,1 seconde de la fin du match, offrant à son équipe une victoire cruciale pour forcer un match 3 à Istanbul.

HOMESLEY WINS IT FOR GRAN CANARIA 🚨@get_buckets05 seals the @GranCanariaCB win and forces Game 3 in the Semifinals with a crazy and one bucket! 😱😱😱#MagicMoment pic.twitter.com/6wbdlUmANY

