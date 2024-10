Aucune place de libre aux Nets pour Killian Hayes ?

Après quatre premières saisons en demi-teinte du côté de Détroit, la nouvelle de la signature estivale de Killian Hayes (1,96, 23 ans) à Brooklyn était accueillie comme une bonne nouvelle. Un « nouveau départ » selon lui. Sauf qu’à deux semaines du début de la saison régulière, rien n’est encore fait.

Fin juillet – tout juste un mois après avoir été coupé de l’équipe de France – Killian Hayes était signé par les Nets avec un contrat non-garanti pour la saison 2024/25. Un contrat “Exhibit 10”, prévu pour tester des joueurs au camp d’entraînement d’octobre, dans le but de les convertir en contrats two-way ou standards s’ils convainquent. En attendant cela, il n’offre aucune garantie pour le joueur qui peut être coupé à tout moment. Or la situation n’a pas évolué depuis deux mois pour Hayes, qui est toujours dans l’incertitude. Il a participé au camp d’entraînement depuis le 1er octobre, mais n’a pas pu prendre part au premier match de pré-saison (défaite 115-106 contre les Clippers) à cause d’une hanche douloureuse. « Rien d’important » selon son coach Jordi Fernandez, mais qui arrive tout de même au pire moment.

Killian Hayes will sit out tonight’s preseason game with hip soreness. Per @NYPost_Lewis pic.twitter.com/dRkyZG09b9 — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) October 9, 2024

Une situation d’effectif peu favorable

Car le meneur français n’est pas le seul à se battre pour une place dans cette équipe en reconstruction. L’effectif compte 13 contrats garantis, et 2 contrats two-way. Il reste donc techniquement trois places (deux contrats garantis, un two-way). Sauf que deux autres joueurs sont aussi en lice avec des contrats Exhibit 10 (Amari Bailey et Tyrese Martin). Et deux autres ont des contrats non-garantis qui sont bien partis pour le devenir (Keon Johnson et Jalen Wilson). Or ces quatre joueurs ont joué cette nuit, et ont performé. Pour Hayes, il faudrait qu’un de ces deux derniers soit coupé avant le début de saison pour lui laisser la place. Étant donné qu’il entre dans sa cinquième année, l’ancien de Cholet n’est plus éligible aux contrats two-way, réservé aux joueurs inexpérimentés. L’autre option étant qu’un transfert ait lieu, et que le joueur arrivant soit coupé. La piste d’un transfert avec les Clippers entre Dorian Finney-Smith et PJ Tucker – en fin de carrière – était notamment évoquée ces derniers jours.

Aux Nets, Hayes offrirait une option complémentaire aux deux meneurs de l’effectif, Ben Simmons et Dennis Schröder. Son profil est totalement différent de ces deux joueurs certes plus expérimentés. Mais la franchise new-yorkaise devra effectuer un changement d’effectif important pour permettre sa signature. Tout cela, avant le début de la saison régulière le 22 octobre. Et elle ne le fera pas sans que ce dernier ne montre de quoi il est capable en pré-saison. Si cela ne marche pas avec les Nets, Hayes pourrait toujours être repêché par une autre franchise. Ou aller faire ses armes en G-League pour la première fois de sa carrière. Ou enfin revenir en Europe, plus de quatre ans après.