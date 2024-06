Autrans Still Magic, votre camp de basketball en Isère !

Un camp de basketball dans un cadre magnifique en Isère où vos semaines seront remplies d’efforts

avec des journées qui se destinent à faire avancer votre basket et où vous tisserez du lien humain !

A une époque où le basketball français se professionnalise à peine, deux entraineurs de l’INSEP

trouvent la station d’Autrans dans le Vercors, un lieu parfait pour monter un camp de basketball à

destination du plus grand nombre :

« Donner à tous l’opportunité de travailler comme les plus grands. » Ainsi, depuis 1994, Autrans accueille des jeunes de 8 à 17 ans pour parfaire les fondamentaux du

basketball.

Une semaine de basket-ball et de rencontres

Au menu, des journées entières dédiées à la pratique sportive, avec des entrainements qui peuvent

commencer dès 7h00 pour les plus courageux choisissant la « Formule Performance », formule

gratuite et ultra-personnalisée.

Pour tous, les journées sont bien remplies : travail par niveau le matin sur des thèmes choisis, tournoi

en équipe l’après-midi et veillées le soir, dans un esprit joyeux faisant la part belle à la vie en

communauté et à la cohésion.

A cela s’ajoute une tendance novatrice et précurseur sur le 3×3 et bien entendu des concours pour se

distinguer au cours de cette semaine qui se veut « Magic ».

Un encadrement d’excellence

Les camps sont encadrés par un staff diplômé, expérimenté mais surtout et avant tout PASSIONNE !

Ils peuvent être coachs champions de France LFB, internationaux (équipe de France, équipe nationale

étrangère), champions de France jeunes, assistant en Pro B, NM1, championnat de France séniors,

préparateurs physiques dans des clubs professionnels, sur des centres de formation, des centres

d’entrainement. Mais surtout ce qui les rassemble : ils ont tous une volonté de développer et

transmettre leurs connaissances du basketball.

Le repère des futurs champions

Certain(e)s joueurs et joueuses passés par le camp, sur ces 30 dernières années, se sont et s’illustrent

encore sur les plus hauts niveaux. Parmi eux : Frank N’TILIKINA, Antoine DIOT, Alix DUCHET, Allison

VERNEREY, Stephen BRUN, Sarah MICHEL, Antoine DIOT, Paul DJOKO, Hugo BESSON, Mathieu GAUZIN,

Clérine CHORON, Nadyr LABOUIZE, Thomas PROST, Lisa BACCONIER, Hugo COLAS, Arthur ROZENFELD

et des dizaines ayant intégré les équipes de France jeunes après leur passage sur le camp.

Alors si toi aussi tu veux progresser dans la rigueur et la bonne humeur, si toi aussi tu veux scander

« ASM is Magic ! », tu peux retrouver toutes les informations sur notre site internet

www.autransstillmagic.com et nous suivre sur Instagram et Facebook !

Les dates pour l’été 2024 :

Semaine 1 du 07 au 13 juillet

Semaine 2 du 14 au 20 juillet

Contact : [email protected]