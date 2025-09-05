Avec 44 points de ses Françaises, les Valkyries se qualifient pour les playoffs : une première en WNBA

Si les Françaises des Valkyries, Salaün – Rupert – Leite, voulaient montrer qu’elles étaient bien les boss à Ballhalla, elles ont superbement choisi leur moment ce vendredi 5 septembre. Avec un énorme match du trio tricolore, Golden State a validé sa place pour les playoffs en l’emportant contre les Dallas Wings (84-80). Un fait historique dans la Ligue pour une équipe d’expansion dans sa première année d’existence.

Salaün – Rupert – Leite

un trio aux manettes d’une franchise WNBA

Janelle Salaün partageant sa joie au micro de CBS Sport avec tout le Chase Center pour l’accompagner. Carla Leite réussissant un petit run décisif dans le 3e quart-temps pour maintenir son équipe en vie. Iliana Rupert faisant la loi dans sa peinture. Oui, un trio français a pris le contrôle d’une franchise NBA en 2025, un choix que Golden State ne doit pas regretter aujourd’hui…

LA REACTION DE JANELLE SALAUN EST MAGNIFIQUE GOLDEN STATE PREND LA DIRECTION DES PLAYOFFS LET'S GOOOOOOOOOO 🇫🇷🔥🔥🔥pic.twitter.com/OJTPwOlTSp — The Daily Dunk (@dailydunkfr) September 5, 2025

Ce vendredi 5 septembre, le Chase Center s’est enflammée pour sa nouvelle équipe, qui a débuté en cette année 2025 après une expansion de la Ligue décidée par la WNBA. Pourtant menés par les Dallas Wings pour attaquer la seconde période, les Valkyries ont renversé la situation, en grande partie grâce à leurs Françaises.

Avec notamment un gros run de Carla Leite dans le 3e quart-temps (6 points quasiment d’affilée), le trio a complètement pesé sur la fin de match, marquant 17 des 26 points des dix dernières minutes. Meilleure marqueuse de la partie, Janelle Salaün a fait preuve d’une très grande adresse (19 points à 6/10 aux tirs), tout comme Carla Leite (15 points à 6/8), tandis qu’Iliana Rupert a fait énormément de choses, que ce soit en attaque (10 points, 4 passes décisives) ou en défense (3 contres et 1 interception).

Ainsi, Golden State a finalement ravi la victoire sur le fil (84-80), validant ainsi sa place pour les playoffs WNBA. “On doit croire en nous-mêmes, qu’est-ce que vous voulez dire par les chances étaient minces ?”, souriait Janelle Salaün au micro de CBS Sport, visiblement ravie d’avoir fait mentir les pronostics concernant sa franchise. Les Valkyries peuvent même aller chercher la 6e place du classement, afin de s’éviter un 1er tour difficile contre le Minnesota Lynx ou les Las Vegas Aces.

Une équipe très collective

Le choix des Golden State Valkyries de partir sur un effectif très international, notamment français, à donc payer. Lors de sa draft d’expansion en fin d’année 2024, les Valkyries avaient choisi sept joueuses non-américaines, dont Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans) et Carla Leite (1,75 m, 20 ans). Et quelques semaines plus tard, c’est Janelle Salaün qui s’est engagé avec la franchise d’expansion, en tant qu’agent libre après une probante année en EuroLeague avec Schio. Et malgré l’inexpérience en WNBA des deux dernières citées, le pari s’est avéré gagnant.

« C’est vraiment génial de faire partie de cette équipe, car tout le monde peut se démarquer », a déclaré l’une des coéquipières des Tricolores, Fagbenle, en conférence de presse. « Nous nous soutenons mutuellement, quelle que soit celle qui se démarque. » Un état d’esprit irréprochable qui a porté Golden State tout au long de cette saison régulière et qui espère l’emmener encore davantage en playoffs…