Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
G-League

Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League

G-league - Adama Bal a été drafté en 4e position de la Draft G-League ce samedi, égalant un record datant de 2009 pour un Français. Récapitulatif des autres tricolores haut draftés en G-League par le passé, n'ayant malheureusement jamais eu l'opportunité d'aller en NBA.
|
00h00
Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League

Adama Bal va passer aux couleurs de la SIG Strasbourg à celle des Westchester Knicks

Crédit photo : Victor Lecomte

Traditionnellement, la saison de G-League se lance quelques semaines après celle de NBA. L’antichambre de la grande ligue américaine permet aux jeunes joueurs – et aux moins jeunes – de faire leurs gammes dans un environnement et un style de jeu NBA, pour essayer de grimper à l’échelon supérieur. Et ce, depuis plus de 20 ans. Pour cette saison 2025/26, on comptera notamment Killian Hayes et Olivier Sarr en têtes d’affiche chez les Français de la G-League. Et donc… Adama Bal (2,01 m, 21 ans), qui vient d’être drafté en 4e position ce samedi par la franchise affiliée aux Nuggets (puis envoyé aux Knicks).

Amary Sy le pionnier

Un mois après son départ de Strasbourg, l’ancien de Santa Clara en NCAA a égalé le record du plus haut drafté en G-League de l’histoire. Égalant la sélection il y a seize ans d’Amary Sy (4e de la Draft 2009, choisi par les Bakersfield Jam – aujourd’hui Motor City Cruise, affiliés aux Pistons). L’Amiral évoluait à l’époque dans l’ancêtre de la G-League – alors appelée la D-League – dans des conditions bien moins souhaitables que ce qui existe aujourd’hui.

LIRE AUSSI

« Je ne suis resté que deux mois et demi, trois mois. Je vivais en colocation avec deux mecs, on voyageait dans des conditions relou, je perdais patience, j’en avais marre, je jouais pour des cacahuètes, je ratais des contrats de fou. Le Real, le CSKA Moscou, Séville m’avaient contacté. J’ai dit non à tous ces clubs » révélait-il dans une interview passionnante à Basket Mag. Il est passé tout proche de rejoindre la NBA, alors que des franchises étaient intéressées. Sans succès finalement, mais sans regrets au vu du reste de sa carrière en France.

Dallo, Poirier, Carène… les tentatives se sont multipliées

Quelques années après lui, deux autres noms bien connus du championnat français avaient été draftés en G-League. Boris Dallo en 14e place de la Draft 2016, et Darel Poirier en 7e position en 2018. Le premier n’aura joué qu’une saison aux États-Unis, compilant 8,4 points, 4,4 rebonds et 4,0 passes décisives avec les Long Island Nets. Avant de s’envoler vers la Grèce puis la France, aucune porte ne s’étant ouverte chez l’Oncle Sam. Darel Poirier est resté une saison supplémentaire, comptant environ 9,0 points et 5,0 rebonds de moyenne entre 2018 et 2020 avec les Capital City Go-Go puis les Windy City Bulls. Même scénario pour Maxime Carène, sélectionné en 18e en 2023, qui n’a même pas vraiment eu sa chance en G-League avec les Texas Legends.

Une Draft en G-League est donc loin d’être synonyme de ticket d’entrée vers la NBA. Sur les dernières drafts, ils ne sont qu’une poignée à avoir pris l’ascenseur (Sam Merrill, Matt Ryan ou encore Jack White). À Adama Bal de faire mentir les chiffres, et de montrer toutes ses qualités de scoreur aperçues en NCAA.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
G League
G League
Suivre
Adama Bal
Adama Bal
Suivre
Amara Sy
Amara Sy
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Adama Bal va passer aux couleurs de la SIG Strasbourg à celle des Westchester Knicks
G League
00h00Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League
ELITE 2
00h00Crise interne à Denain Voltaire : Gilles Pargneaux claque la porte et saisit la justice
Jacob Grandison et Boulazac attendent des nouvelles de la FIBA
Betclic ELITE
00h00Jacob Grandison toujours absent, Boulazac « ne sait pas » où sa situation en est
ELITE 2
00h00La JA Vichy surclasse Aix-Maurienne et signe une 16e victoire consécutive à domicile, Dounia Issa « fier des garçons »
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
G League
00h00Adama Bal choisi en 4e position lors de la draft G-League
La Boulangère Wonderligue
00h00Bourges brise sa pire série recensée depuis la création de la ligue, le co-leader Angers coule, journée parfaite pour l’ASVEL
Betclic ELITE
00h0048 heures après Dubaï, l’ASVEL sort de nouveau victorieuse d’un gros combat à Nanterre
Betclic ELITE
00h00Cholet s’offre une petite revanche à Bourg : « On a une identité forte qui n’appartient qu’à nous ! »
Betclic ELITE
00h00David Holston entretient sa légende : 35 d’évaluation en un temps record pour renverser la SIG Strasbourg !
1 / 0
Livenews NBA
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
1 / 0