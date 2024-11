Avec cinq victoires de rang, on ne parle « plus d’effet de surprise » pour Paris

Cinq victoires consécutives pour une place dans le top 5 à l’issue des neuf premières journées de la saison régulière d’EuroLeague ! Le Paris Basketball, rookie à ce niveau après avoir gagné le droit d’y participer en remportant l’EuroCup 2024, effectue des débuts tonitruants dans la reine des compétitions européennes. Cette belle série de victoires, l’équipe de Tiago Splitter l’a prolongé ce mercredi 13 novembre à l’occasion de la réception du Zalgiris Kaunas (83-77). La formation de Sylvain Francisco, ex de la jeune maison parisienne, a dû se résoudre à s’incliner face à des Parisiens de plus en plus solides, match après match.

« On marque ce début de saison de notre présence »

Ainsi, pour Yakuba Ouattara (1,90 m, 32 ans), il n’y a plus lieu de « parler d’effet de surprise » quand l’on évoque Paris en EuroLeague. L’alier parisien s’en est exprimé auprès de L’Équipe.

« Maintenant, on ne peut plus parler d’effet de surprise : cinq grosses victoires contre cinq grosses équipes, c’est fou. Dans l’état d’esprit, le fait qu’on se bat, défensivement, tout le monde est archi-concentré, c’est dur pour les autres équipes. Les gars qui rentrent sont des morts de faim et ça ne s’arrête jamais. On marque ce début de saison de notre présence. »

Si une 6e victoire consécutive il y avait contre l’un des deux leaders de l’EuroLeague, le FC Barcelone, vendredi 15 novembre au Palau Blaugrana, il n’y aurait effectivement plus lieu de parler de surprise.