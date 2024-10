Avec le réveil d’Elie Okobo, l’AS Monaco enchaîne contre le Maccabi Tel-Aviv

Bien loin de son terne début de saison en Betclic ELITE (deux défaites en trois matchs), l’AS Monaco rayonne davantage sur la scène de l’EuroLeague. Même si la prestation a été moins accomplie que face à l’Olimpia Milan, le club de la Principauté a assuré l’essentiel en l’emportant contre le Maccabi Tel-Aviv ce mercredi 9 octobre (85-79).

Elie Okobo a pris le relais de Mike James

Tout est plus simple avec Mike James pour l’AS Monaco. Cette évidence est plus qu’à propos sur ce début de saison, avec une Roca Team qui patine offensivement depuis la reprise, surtout avec plusieurs joueurs absents sur le back-court (Calathes, Korkmaz). Déjà en bonne forme pour son retour à la compétition face à Milan, le natif de l’Oregon l’a encore une fois démontré ce mercredi. Auteur d’une très bonne première période (13 points dont 3/7 à 3-points), Mike James (17 points et 6 passes décisives au final) a maintenu en vie une équipe monégasque qui s’est encore une fois accrochée à la force de ses rebonds offensifs pendant un long moment (9 à la mi-temps, 14 au total).

Mais pour Monaco, la vie est encore plus aisée quand la patte gauche d’Elie Okobo va bien (17 points à 7/11 aux tirs). Illustrant les difficultés monégasques en championnat (30% d’adresse sur les 3 premiers matchs), encore en difficulté sur le premier acte contre le Maccabi, l’arrière a réalisé un énorme dernier quart-temps pour aider son équipe à sécuriser la victoire. Se mettant en jambes avec un side-step peu habituel sur sa gauche en fin de 3e quart-temps, l’ancien joueur des Phoenix Suns a marqué 9 des 20 derniers points monégasques.

Jordan Loyd au bon souvenir de Gaston-Médecin

Un réveil qui a permis de contrer les dernières velléités du Maccabi Tel-Aviv, emmené par un Jaylen Hoard efficace (3 points, 7 rebonds et 3 interceptions) et un bon Jordan Loyd pour son retour à Gaston-Médecin (16 points à 6/12 aux tirs). Potentiellement sur le départ, avec une destination qui pourrait être le Rocher, l’ancien MVP des finales 2023 a tout cas montré qu’il savait encore faire trembler les filets de La Principauté.

En tout cas, même sans renfort pour le moment, l’AS Monaco assure le coup sur ce début d’exercice en EuroLeague avec ses deux victoires initiales : « C’est bien de commencer en 2-0, soulignait Mike James. Ça va nous donner du temps pour nous mettre en bon ordre de marche. » Le temps presse en revanche un petit peu plus en Betclic ELITE, surtout après sa dernière défaite tâche contre l’ASVEL, qui prend déjà de l’avance en tête du championnat. Mais la réception du Stade Rochelais samedi 12 octobre, s’apparente à une belle occasion d’instiguer le début d’une série.