Avec un Shevon Thompson redevenu géant, Nancy fait tomber Le Portel

La magie de Noël n’a de cesse d’opérer du côté du SLUC Nancy. Après un succès retentissant face à la JL Bourg (84-79), l’équipe de Sylvain Lautié a conclu l’année sur une nouvelle victoire. Sous l’impulsion d’un Shevon Thompson une nouvelle fois intenable, le SLUC a résisté au retour de l’ESSM Le Portel (76-85).

Ivan Février sonne la révolte stelliste à la pause

Les jours se suivent et se ressemblent pour le SLUC Nancy. Sérieux en défense et très efficaces sous le cercle, les Nancéiens ont rapidement pris les commandes dans cette rencontre. Auteur d’un match exceptionnel face à Bourg-en-Bresse, Shevon Thompson s’est une nouvelle fois montré précieux. Avec 24 points inscrits à 10/13 aux tirs et 14 rebonds captés pour 35 d’évaluation, l’intérieur a régné en maître dans la raquette stelliste.

En tête de 8 points au terme d’un premier quart-temps maîtrisé (19-27, 10′), les hommes de Sylvain Lautié ont pu s’appuyer sur l’efficacité redoutable de la paire Mohammad Amini (9 points à 3/5 aux tirs) – Zacharie Perrin (10 points à 5/6 aux tirs) pour faire la différence. Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les Portelois ont inscrit un 7-0 d’entrée pour revenir à trois petites longueurs (24-27, 12′). Une belle réaction impulsée par un bon Ivan Février (18 points à 7/19 aux tirs) qui a sonné la révolte et permis aux locaux de reprendre l’avantage juste avant la mi-temps (44-41, 20′).

Shevon Thompson est redevenu injouable

À l’image de son début de match, Shevon Thompson a poursuivi son chantier offensif. Et si Ivan Février n’était pas en reste pour maintenir l’écart, le SLUC Nancy a repris sa marche en avant. Repassée devant à la 29e minute, la formation nancéienne a vu Digué Diawara inscire un tir à 3-points très important pour permettre à l’ESSM de reprendre l’avantage à dix minutes du terme (60-57, 30′).

Mais ce vendredi soir au Chaudron, le joueur à suivre figurait incontestablement du côté de Nancy. À la faveur d’un 12-0, les coéquipiers de Shevon Thompson ont repris 9 points d’avance au cœur du dernier quart-temps (60-69, 34′). Et malgré une nouvelle réaction nordiste, les Nancéiens ont fait preuve de caractère pour résister au retour adverse et clôturer l’année 2024 de bien belle manière.