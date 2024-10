Avec un record à 3-points, Paris l’emporte chez l’Alba Berlin !

Sur ce début de saison d’EuroLeague, Paris a montré qu’il pouvait imposer son jeu up-tempo à son adversaire. Ce mardi 29 octobre, pour la 6e journée de la saison régulière chez l’Alba Berlin, le club de la capitale a également prouvé qu’il pouvait s’adapter. Face à une défense box-and-one pour cadenasser T.J. Shorts et Maodo Lô, l’équipe de Tiago Splitter a su répondre par le tir extérieur… et quelle réponse ! Le Paris Basketball, avec les excellentes fins de matchs de Nadir Hifi (25 points dont 7/19) et Tyson Ward (23 points dont 6/12 à 3-points), a fini par l’emporter contre Berlin (82-92) en tentant plus de 50 tirs derrière l’arc !

Le trio Hifi – Ward – Jantunen en feu à 3-points

Comme depuis ses débuts en 2018, Paris n’hésite pas à en jeter plein la vue. Alors, après quelques matchs d’EuroLeague seulement, le club de la capitale a déjà décidé de se glisser dans les livres d’histoire de la compétition européenne. Quelque peu contraints par la défense box-and-one de l’Alba Berlin (quatre joueurs en défense de zone, un en défense strictement individuelle), l’équipe de Tiago Splitter a donc artillé derrière l’arc à foison, pour totaliser 52 tirs à 3-points et effacer des tablettes les 45 shoots pris par Sienne en 2008, soit dix ans avant la création du club… Si cela n’a pas payé à la mi-temps (7/26), les Parisiens n’ont pas abandonné leur mantra du jour, et ont fini par faire exploser le verrou berlinois en seconde période (13/26 en MT2, soit 20/52 au final).

Une performance que le Paris Basketball doit en grande partie à trois hommes : Hifi – Ward – Jantunen. Le trio parisien s’est relayé tout au long de la seconde période pour faire feu de tout bois à 3-points. Repassé devant en seconde partie de 3e quart-temps, Paris a pu prendre une première avance au début du dernier quart-temps (71-79, 33′) avec les 11 points quasiment consécutifs de Tyson Ward (23 points dont 6/12 à 3-points). Onze, c’est aussi la dernière série de points que le club de la capitale a infligé à son adversaire, pourtant repassé devant dans les cinq dernières minutes. Mais de nouveaux tirs longue-distance de la paire Hifi – Ward ont fini par faire payer l’Alba de son choix de défense, auquel Tiago Splitter et ses joueurs, à force d’abnégation, auront fini par trouver la solution.

Après Monaco la semaine passée, Paris enchaîne donc une 2e victoire à l’extérieur consécutive et un 3e succès au total pour obtenir un bilan à l’égalité après six matchs. Le record collectif parisien à 3-points aurait presque pu s’accompagner d’un record individuel, avec les 19 tentatives à 3-points de Nadir Hifi, deux de moins qu’Alexey Shved en 2019 avec le Khimki Moscou.