Badr Moujib casse la baraque à Antibes !

Badr Moujib (2,05 m, 22 ans) a explosé ses records ce vendredi 15 décembre. Par deux fois, l’intérieur de Saint-Chamond n’avait manqué que d’un seul point pour atteindre la barre des 20 unités. Non seulement le Loirétain l’a passé à Antibes, mais il est allé bien au-delà, atteignant les 31 points… en 21 minutes.

37 d’évaluation en 21 minutes à 22 ans

Lors de la victoire couramiaude dans les Alpes-Maritimes pour la 11e journée de Pro B, l’ancien licencié du CSM Sully sur Loire Basket, du CJF Les Aubrais et de l’ES Ormes s’est retrouvé confronté à son ancien coéquipier Mathieu Boyer (14 points à 5/9 aux tirs, 15 rebonds et 4 fautes en 21 minutes). Alors que le pivot titulaire Antonio Vrankovic était plus en difficulté (-12 au +/- en 16 minutes de jeu), son jeune back-up a marché sur la raquette des Sharks. Révélateur de sa domination, il a provoqué 10 fautes en 21 minutes de temps de jeu. De quoi lui permettre de tenter 17 lancers francs, pour 15 réussites.

LIRE AUSSI. Badr Moujib (Saint-Chamond) : « Une équipe où je suis à l’aise avec tous les joueurs qui sont altruistes »

Et comme l’ancien Espoir du Nantes Hermine Basket et du Limoges CSP n’a pas manqué grand chose dans le champ (8/9 à 2-points, 0/1 à 3-points), il a fini à 31 points. Avec ses 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 0 balle perdue, l’ex-Tourangeau a atteint un impressionnant total de 37 d’évaluation (47 à la sauce EuroLeague) avec un +/- de +24, soit le double du deuxième meilleur joueur de son équipe (Maël Hamon-Crespin) ce vendredi soir. Jusqu’ici au niveau professionnel, il s’était arrêté à 24 d’évaluation, le 19 novembre 2021 avec Tours.

A 22 ans, Badjr Moujib ne cesse d’avance et ses grosses performances (13,5 points à 63,5% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 18 minutes pour 15,3 d’évaluation en 18 minutes) ne devraient pas s’arrêter là pour cette saison.