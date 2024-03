L’art de mettre des paniers : pourquoi les joueurs utilisent différentes techniques

Aujourd’hui, nous vous proposons d’explorer l’art de mettre des paniers et les raisons qui poussent les joueurs à adopter différentes techniques pour rentrer le ballon dans le filet. Nous espérons que ce guide vous aidera à mieux lire le jeu, ce qui vous servira si vous êtes un parieur sportif pour de meilleures prédictions avec un bonus de casino pour les francophones.

Les 3 techniques fondamentales de shoot utiles au basket

Le layup

Le layup est un tir très utilisé, car il permet d’avoir plus de chances de marquer un panier. Pour l’effectuer, un joueur en train de dribbler va attraper le ballon lors de ses deux derniers pas avant d’atteindre le panier. Sur son deuxième pas, il va sauter et étendre le bras pour déposer le ballon dans le panier. Certains joueurs sautent si haut ou sont si grands qu’ils parviennent à mettre le ballon directement dans le panier, les autres doivent le lancer légèrement pour atteindre leur objectif. C’est un tir très efficace, mais qui nécessite de tromper la défense pour approcher le panier.

Le jumpshot

Le jumpshot est le tir basique, le premier qu’un joueur va apprendre. Il consiste à planter ses deux pieds au sol et prendre appui face au panier. Le joueur va ensuite plier les bras pour que le ballon passe au-dessus de sa tête, flêchir les jambes et les chevilles. Enfin, il utilise sa détente pour sauter et lancer le ballon vers le panier. Ce type de lancer est surtout utilisé lorsque le joueur n’a pas de possibilité de passer la balle ou de s’approcher pour un layup.

Le free throw

Le free throw, ou lancer franc, est un tir qui s’effectue lorsqu’une faute est commise. Selon la faute, l’arbitre peut accorder de un à trois lancers francs à une équipe. Un seul joueur va alors tirer pendant que les autres attendent autour de lui. Ce lancer est particulièrement technique, car il est statique et assez éloigné du panier (on le tire d’environ une quinzaine mètres).

Toutefois, dans un match à haut niveau, le challenge pour l’équipe est à la fin du dernier lancer franc. Si le lanceur rate son dernier lancer, les autres joueurs peuvent profiter du rebond. Pour l’équipe adverse, c’est une occasion de contre-attaquer très rapidement en distançant la défense. Pour les attaquants, c’est une chance de remettre un panier après avoir raté le lancer franc.

Les techniques avancées de shoot

Les techniques de tir évoquées précédemment constituent la base du basketball. Dans les faits, il faut déjouer la défense et les joueurs professionnels ont naturellement mis au point des techniques plus avancées pour atteindre le panier en toutes circonstances.

Le fadeaway

Le fadeaway est un tir qui a été popularisé par Michael Jordan, mais qui s’avère extrêmement difficile à réaliser. Ce tir consiste à sauter vers l’arrière avant de tirer pour mettre de la distance entre le joueur et le défenseur. Le fadeaway requiert de la force dans les abdos, une bonne gestion de l’espace et une précision hors pair.

Le floater

Le floater est un tir à une main dans la zone intermédiaire qui est très utile lorsque le défenseur est plus grand que le tireur. Ce tir particulièrement rapide était très utilisé par Tony Parker. La clé de ce tir est la vitesse pour que le tir en cloche puisse surprendre le défenseur. Il est très utilisé par les meneurs en NBA.

Le dunk

Il s’agit sans aucun doute du tir le plus connu au basketball et le plus spectaculaire. Le dunk est surtout l’apanage des joueurs les plus grands, car il requiert de pouvoir atteindre l’arceau. Ce n’est pas vraiment un tir, puisque le joueur va sauter vers le panier et mettre la balle dans le filet à la main. Comme le basket est aussi un spectacle, la plupart des joueurs vont rester accrochés à l’arceau quelques secondes pour marquer le coup et humilier l’adversaire.

Le catch and shoot

Ce tir digne d’un sniper consiste à lancer la balle directement après une passe en préparant l’appui avant de la recevoir. C’est un tir redoutable grâce à sa rapidité d’exécution. Par contre, il faut réussir à calculer la trajectoire et la force nécessaire avec un minimum d’appui, ce qui est réservé aux joueurs les plus aguerris.

Le alley-oop

On confond souvent ce mouvement avec le dunk, mais il est un peu plus complexe, car il demande la synchronisation parfaite de deux joueurs. Le premier joueur va faire une passe haute ou tirer juste à côté du panier. Ensuite, le second joueur s’élance, attrape le ballon en plein vol et effectue un dunk. Ce mouvement est quasiment impossible à contrer, mais le réussir n’est possible qu’avec des coéquipiers capables de se comprendre en un clin d’œil et avec un placement optimal.

Mettre des paniers relève de l’art à haut niveau

Les joueurs professionnels atteignent une telle maîtrise du ballon, que marquer des paniers devient un art. En effet, ces joueurs connaissent à la perfection la force nécessaire, les appuis à prendre et les trajectoires de balles. Cela leur permet d’aller plus loin en innovant sur les tirs que tout le monde connait.

Les meilleurs joueurs parviennent même à développer leur propre style qui est ensuite émulé par les autres. C’est notamment le cas de Michael Jordan dont les tirs furent souvent copiés, mais très rarement égalés. Si vous êtes fan de basket et que vous pratiquez, vous savez que seul l’entraînement acharné permet d’atteindre un tel niveau, même avec tout le talent du monde.