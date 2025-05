Batabe Zempare rejoint l’UF Angers pour la saison 2025-2026

Passée par Saint-Amand en 2018-2019, Batabe Zempare va retrouver le championnat de France. L’UF Angers a officialisé ce lundi la signature de l’intérieure américano-ghanéenne pour la saison 2025-2026. Une première recrue qui renforce le secteur intérieur de l’équipe d’Aurélie Bonnan.

Batabe Zempare de retour en France, six ans après Saint-Amand

L’UF Angers a lancé son mercato avec une joueuse déjà passée par le championnat de France. Joueuse de Saint-Amand lors de la saison 2018-2019, Batabe Zempare (1,88 m, 31 ans) posera ses valises en Anjou pour 2025-2026. À l’époque, elle avait signé des statistiques solides (8,4 points et 6,8 rebonds pour 10,7 d’évaluation en saison régulière), avant de se montrer encore plus percutante en playoffs avec 11,5 points et 7 rebonds de moyenne.

Cette saison, l’Américano-ghanéenne évoluait sous les couleurs de l’AZS Lublin en Pologne, où elle a notamment croisé la route de l’UFAB en EuroCup. Malgré deux larges défaites face aux Angevines, Zempare avait tiré son épingle du jeu avec notamment un double-double en Pologne (11 points et 11 rebonds).

Sous les ordres d’Aurélie Bonnan, elle partagera l’effectif avec Anna Ngo-Ndjock, Oumou Diarisso, Marine Dursus et Laura Mendez. Un renfort qui pourrait bien aider Angers à viser plus haut en LFB après une saison 2024-2025 qui aura permis de poser les bases d’un projet solide.

Zempare, une joueuse expérimentée au profil complet

Avec son profil physique et son activité au rebond, Batabe Zempare apportera son expérience et sa polyvalence à l’UFAB. Capable de peser des deux côtés du terrain, la native du Ghana s’est construite un CV européen solide, passant par la France, la Turquie, la Hongrie et la Pologne.

En Anjou, elle espérera retrouver le niveau qui était le sien lors de sa première expérience française et épauler une jeune garde en plein développement autour de Ngo-Ndjock et Diarisso.