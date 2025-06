Bathiste Tchouaffé allonge son aventure à Antibes jusqu’en 2027

Après avoir signé le premier contrat professionnel de sa pépite de 18 ans, Gabriel Veras, Antibes a annoncé la prolongation de Bathiste Tchouaffé. Déjà sous contrat pour 2025-2026, les Sharks et l’ailier sont désormais liés jusqu’en 2027.

🎯 𝗕𝗮𝘁𝗵𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗧𝗰𝗵𝗼𝘂𝗮𝗳𝗳𝗲́ 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗸𝘀 🦈 🏹 @TBathiste vient de prolonger son contrat avec les Sharks ! Le club et le shooteur de 27 ans sont désormais liés jusqu’au 30 juin 2027 🤝 ℹ️ Plus d’infos sur : https://t.co/cebCAw7L05 #GoSharks pic.twitter.com/ePofIYClRu — Antibes Sharks (@AntibesSharks) June 12, 2025

Bathiste Tchouaffe (1,98 m, 27 ans) va encore pouvoir apporter toute son expérience de la Pro B aux Sharks. En 2025-2026, il disputera son 7e exercice consécutif dans l’antichambre de l’élite, après l’avoir déjà connu avec Poitiers, Quimper, Boulazac et Champagne Basket. La saison dernière, pour sa première avec Antibes, il tournait à 8,7 points à 42% aux tirs, avec 2,2 rebonds en 20 minutes de jeu en moyenne. Le capitaine de la génération 98 française va continuer à apporter sa défense et sa menace extérieure à 3-points (39% de réussite sur plus de 4 tentatives par match.

PROFIL JOUEUR Bathiste TCHOUAFFE Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (19/05/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,7 #100 REB 2,2 #181 PD 0,6 #236

Arrivé à l’été 2024, Bathiste Tchouaffé s’inscrit donc dans la continuité à Antibes, dans un contexte de baisse de budget au sein du club de la Côte d’Azur. « C’est un choix naturel et tout à fait logique pour moi, a-t-il indiqué dans le communiqué d’annonce. « Le club me fait confiance, et je fais confiance au club. Le projet d’Antibes est ambitieux, et je le suis également. »