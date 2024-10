Battu par le leader Wurzburg, Nanterre n’y arrive pas non plus en BCL

L’inquiétude va continuer à s’accumuler pour Nanterre, avec une 6e défaite en 8 matchs. Ce mercredi 23 octobre, pour son 1er match à domicile en BCL, le retour à Maurice-Thorez n’aura finalement pas été bénéfique pour les joueurs de Philippe Da Silva. Ces derniers se sont inclinés de peu contre le leader du groupe, Wurzburg (83-88).

𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝟑-𝟎 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐬! 🔥 Wurzburg continue their fabulous start to the season, edging out Nanterre on the road in France. #BasketballCL pic.twitter.com/SvZDSNDtG2 — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 23, 2024

Encore trop d’inconstance pour Nanterre

Quand on manque de confiance, le début et la fin d’un match peuvent en être les illustrations parfaites. C’est un peu ce qui s’est passé pour Nanterre face à Wurzburg. Mais malgré un départ piano (9-22), le club altoséquanais a su revenir dans la partie, notamment grâce à ses joueurs étrangers, comme Desi Rodriguez (13 points) et Franck Jackson (19 points à 6/13 aux tirs).

Avec le relais d’Ahmad Caver en seconde période (12 de ses 19 points du soir), Nanterre a pu repasser devant dans le 3e quart-temps et ainsi croire à une victoire potentiellement marquante en BCL. Mais face à l’équipe de l’ailier Zac Seljaas qui a fait respecter son rang de top 5 scoreur de la compétition (27 points à 9/17 aux tirs), Philippe Da Silva et ses hommes ont vu les Allemands reprendre le contrôle de la partie. Et à l’image de son entame de match loupée, Nanterre a manqué d’efficacité en fin de match pour arracher une potentielle prolongation. Après un panier de Tillman et une belle défense, l’homme de la 2e période Ahmad Caver a réalisé un rédhibitoire 0/2 sur la ligne des lancers francs dans les 30 dernières secondes. La différence au rebond (45 à 22, avec notamment 20 prises offensives allemandes) a également été un facteur accablant pour Nanterre

Si Nanterre termine la phase aller de la BCL avec une seule victoire en trois matchs, la rencontre la plus importante de la semaine pour le club des Hauts-de-Seine sera définitivement ce week-end. C’est désormais l’Élan Chalon, fort de sa première victoire de la saison contre l’ASVEL, qui s’avance à Maurice-Thorez ce dimanche 27 octobre (16h30).