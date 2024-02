Benjamin Sène : « Il faudra s’en remettre »

Benjamin Sène est tombé en larmes après la défaite de Nanterre en finale de la Leaders Cup, d’une courte tête contre Paris (90-85). Le meneur/arrière est passé à deux doigts de remporter son premier titre en carrière à bientôt 30 ans.

Encore ému, le Girondin est revenu sur la rencontre après la rencontre. Fier mais déçu, il estime que son équipe a cependant fait un grand pas en avant lors de ce week-end à Saint-Chamond.

Benjamin, vous avez livré une rude bataille avec Paris mais à la fin ce sont eux qui sont ressortis vainqueurs.

C’était un match de grande intensité, comme les deux matches qu’on avait joué avant. Physiquement, ce n’était pas le tournoi le plus simple. A la fin, on était peut-être un peu émoussés physiquement. Ce que je veux retenir c’est le week-end passé ici. Il n’y a pas beaucoup de monde qui nous voyait en finale. On était les seuls à y croire. Rien que pour ça, je suis vraiment fier de toute l’équipe, des joueurs, du staff… On est forcément très déçus de ne pas repartir avec le trophée. Il y a encore une longue saison. Il faudra s’en remettre, ça va prendre un peu de temps. Il y a encore de quoi faire sur la fin de saison, avec la Coupe de France notamment.

Dans le dernier quart-temps, vous montez à +6. Mais Paris reprend le dessus avec un grand T.J. Shorts.

C’est un très bon joueur. On se doutait que (T.J.) Shorts allait prendre le match à son compte. Chapeau à lui, il a fait une très bonne fin de match.

Pascal Donnadieu, votre entraîneur, évoque régulièrement vos progrès réalisés tout au long de la saison. Êtes-vous du même avis ?

On engrange beaucoup de confiance avec les victoires. On a un groupe mine de rien plutôt jeune. On arrive à bâtir sur des choses sures dans notre jeu. Notre plus gros défaut depuis le début de saison, c’était les rebonds. Et sur le tournoi, on n’a pas été si ridicules que ça au rebond. On est sur la bonne voie. On est une équipe qui travaille très bien, qui progresse très bien. On va continuer pour la fin de saison.

A Saint-Chamond,