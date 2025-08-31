Bien dans l’équipe, Zaccharie Risacher a confirmé contre la Slovénie

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a confirmé sa montée en puissance avec l’équipe de France lors de la victoire des Bleus face à la Slovénie (103-95) à l’EuroBasket 2025. Très adroit derrière l’arc, l’ailier de 19 ans a encore montré tout son potentiel, malgré un temps de jeu limité par les fautes.

Risacher, précieux en sortie de banc

Dans un match marqué par l’énorme performance de Sylvain Francisco, Zaccharie Risacher s’est distingué par son efficacité offensive. Entré en jeu avec confiance, il a inscrit 12 points en seulement 11 minutes 52, à 4/7 derrière l’arc, réussissant ses quatre premières tentatives. Ses coéquipiers l’ont beaucoup cherché sur les positions de tir, et il a répondu présent.

« On a très bien joué collectivement. Je me sens bien aussi au sein de cette équipe. Ils savent que je suis capable de mettre de gros tirs. Aujourd’hui, je fais un match plutôt solide sur l’adresse à 3-points, donc c’est positif », a-t-il déclaré après la rencontre.

Les mains de Zaccharie Risacher sur toute la possession, et aussi son placement, noice Toujours dans une position pour recevoir le ballon, toujours dans la recherche du meilleur angle de passe possible pour le porteur de balle… et la vitesse du tir, shesh pic.twitter.com/Rzua79YxHa — Azad (@azmatlanba) August 30, 2025

Fauthoux séduit, Sarr complice

Son sélectionneur Frédéric Fauthoux a apprécié cette nouvelle contribution : « Il a fait du Zaccharie, performant à longue distance, continue à prendre les tirs ouverts. Il y en a qui n’ont pas beaucoup joué. Mais chacun a apporté et c’est ce qui est intéressant ».

Alexandre Sarr, proche de lui sur et en dehors du terrain, s’est réjoui de leur complicité : « On se trouve pas mal. C’est vrai qu’on a une relation depuis pas mal d’années, c’est pratique ».

Risacher n Sarr buddy ball pic.twitter.com/9MtUr3iUbE — wonzo🧀 (@WonzoTV) August 30, 2025

Une première face à Doncic

Risacher a également eu l’occasion de croiser Luka Doncic pour la première fois de sa carrière. S’il reconnaît l’immense talent du Slovène, il n’a pas fui le défi : « Bien que ce soit un des meilleurs joueurs du monde, il ne faut pas se poser mille questions. Jouer physique, utiliser mon envergure. J’ai vraiment le sentiment d’avoir appris énormément en défendant sur lui ».

Déjà tourné vers Israël

Conscient de l’importance de chaque rencontre, le jeune ailier ne veut pas s’arrêter là. Dès ce dimanche, les Bleus affrontent Israël et Deni Avdija, autre poste 3 de haut niveau. « Pas le temps de savourer. On passe directement à la suite. C’est un nouveau défi et c’est cool de pouvoir enchaîner », a-t-il conclu, déjà concentré sur la prochaine étape avec un duel contre un autre fort joueur NBA, Deni Avdija. « C’est un très bon joueur avec des belles qualités physiques aussi. Je suis très content de pouvoir relever un autre défi demain en tant que joueur. On kiffe vraiment pouvoir jouer tous les jours. C’est que du bonheur. » Un enthousiasme tout sauf non négligeable pour expliquer son niveau de performance actuel.