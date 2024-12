Bilal Coulibaly, le phare dans la nuit des Wizards contre les champions en titre

La série noire de Bilal Coulibaly sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre semble bel et bien derrière lui. Après un énorme match (27 points) face aux leaders de la NBA, les Cleveland Cavaliers, l’ailier sophomore a cette fois été la seule lueur d’espoir des Wizards contre les Boston Celtics (98-112).

Le début de match tout feu tout flamme de Bilal Coulibaly

À domicile, Washington n’a lutté qu’un seul quart-temps avec les champions en titre. Après avoir mené 18 à 16 grâce à 15 points du duo Coulibaly (11) – Sarr (4) dans les six premières minutes, les Wizards ont complètement plongé par la suite. La franchise de la capitale a concédé jusqu’à 22 points de retard, et n’a jamais su repasser sous la barre des 10 points durant les trois quart-temps restants.

Bilal & Alex cette nuit ⭐️⭐️ 🇫🇷 Bilal Coulibaly : 19 PTS, 5 REB, 6 AST

🇫🇷 Alexandre Sarr : 14 PTS, 6 REB, 2 BLK Les Wizards s'inclinent 112-98 face au champion en titre pic.twitter.com/SwHGhxCVH3 — NBA France (@NBAFRANCE) December 16, 2024

Bilal Coulibaly et Alexandre n’ont jamais autant tiré sur un match NBA

Après une sortie à 17 points contre Memphis et son record de points de la saison égalé contre Cleveland (27 unités), Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) semble bel et bien de retour aux affaires. Si dans le premier quart-temps, le natif de Saint-Cloud a fait feu de tout bois à 3-points (3/4, avec quatre autres tentatives ratées ensuite), il a ensuite ajouté 8 autres points dans le 3e quart-temps, pour porter son total à 19 points à 8/20, son plus grand nombre de tentatives par match en carrière. L’ailier profite bien de l’absence de Kyle Kuzma, avec beaucoup de possessions en main.

Cela laisse également beaucoup plus de possibilités à Alexandre Sarr, qui n’avait également jamais aussi tenté sur un match NBA (18). Au final, le Bordelais a planté 14 points à 4/12 à 2-points et 2/6 à 3-points, en ajoutant 6 rebonds, 2 contres et 3 ballons perdus. Il est au final sorti après 28 minutes de jeu pour 6 fautes.