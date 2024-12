Gobert et Minnesota prennent leur revanche sur Wembanyama et les Spurs

Pas forcément à leurs aises en début de saison au moment de leur première venue à San Antonio, les Timberwolves de Rudy Gobert ont signé leur 6e victoire sur les 7 derniers matchs pour leur 2e et dernière visite de la saison régulière au Frost Bank Center (106-92). Décisif lors de ses deux dernières sorties (Pelicans et Trail Blazers), Victor Wembanyama a réalisé un nouveau gros match en termes de polyvalence (20 points à 8/20 aux tirs, 12 rebonds, 5 passes décisives et 7 contres pour 4 ballons perdus), mais cela n’a pas suffi.

Les Timberwolves quasiment toujours devants

Mis à part un 3e quart-temps où les Spurs ont soufflé dans leur nuque (-4), les Timberwolves ont toujours été en contrôle la partie dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 décembre. Emmené par un adroit Anthony Edwards (26 points à 10/21), Minnesota a mené jusqu’à +23.

Victor Wembanyama 2e Spur le plus rapide à marquer 2 000 points

Auteur des 7 derniers points face aux Pelicans, encore décisif en inscrivant les lancers francs de la victoire contre Portland, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a surtout existé défensivement face aux Timberwolves. Face à son compatriote quadruple défenseur de l’année en NBA, le natif du Chesnay a réalisé 7 contres, son 2e plus haut total de la saison avec ses 9 blocks contre les Clippers début novembre. Aussi, il est devenu le 2e Spur à atteindre aussi vite la barre des 2 000 points, derrière David Robinson.

Moins prolifique dans l’exercice que son jeune collègue, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a malgré tout réalisé 2 contres, tout en plantant 10 points à 5/11 aux tirs et 9 rebonds.

Efficacité maximale pour Sidy Cissoko

Un 3e Français était présent sur le parquet : Sidy Cissoko. Il a pris part à son 11e match NBA de la saison… mais a surtout malgré son plus haut total de points de l’exercice (6 points). Le natif du Val-de-Marne a été d’une extrême efficacité en plantant ses deux tentatives à 3-points en à peine 3 minutes de jeu.