Bilal Coulibaly s’illustre face à Nicolas Batum

NBA - Bilal Coulibay (14 points) a croisé la route de Nicolas Batum ce mercredi. Mais c'est le vétéran qui l'a emporté. Autrement, Killian Hayes et les Pistons ont encore perdu.

Ils partageront potentiellement le poste 3 de l’équipe de France lors des Jeux olympiques 2024. Ils se sont affrontés ce mercredi en NBA. Bilal Coulibaly a croisé la route de Nicolas Batum lors du derby entre Washington D.C. et Philadelphie.

Toujours en sixième homme, Bilal Coulibaly s’est exprimé (14 points à 6/10 aux tirs, dont 1/5 à 3-points, 1 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 28 minutes). Deux de ses 3 interceptions ont conduit à des dunks dans la foulée. Le Francilien en a planté un autre, plutôt impressionnant.

Toutefois, Washington D.C. a perdu une 17e fois en 20 rencontres, face aux Sixers de Philadelphie (126-131). Il faut dire qu’en face, le MVP en titre de la NBA, Joel Embiid, a pris les choses à son compte (50 points à 19/29 aux tirs, 13 rebonds, 7 passes décisives et 6 balles perdues en 38 minutes). A ses côtés, Nicolas Batum a encore été complet et précieux (9 points à 2/4, 6 rebonds et 5 passes décisives).

Comme Washington D.C. et San Antonio, Détroit enchaîne les défaites. Les Pistons ont signé leur 19e revers consécutif ce mercredi. Pourtant, face aux Grizzlies (5 victoires et 14 défaites avant la rencontre), la victoire était possible sur le papier. Mais Killian Hayes (12 points à 5/13 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 3 balles perdues en 27 minutes) & co ont cédé face à Desmond Bane (49 points à 19/31 et 8 rebonds) & co.

Les frenchies de la nuit 🇫🇷 Rudy Gobert : 16 PTS, 20 REB

Victor Wembanyama : 12 PTS, 10 REB

Killian Hayes : 12 PTS, 4 REB, 4 AST

Bilal Coulibaly : 14 PTS, 3 AST, 3 STL

Dans les autres rencontres, Théo Maledon et Olivier Sarr, sur la feuille de match, ne sont pas entrés en jeu pour Charlotte et Oklahoma City. Actuellement en G-League, Moussa Diabaté, Ousmane Dieng, Malcolm Cazalon et Rayan Rupert n’ont pas joué non plus.