Bilal Coulibaly sorti sur blessure

Bilal Coulibaly est sorti sur blessure ce dimanche 25 février. Titulaire contre Cleveland, l’arrière/ailier de Washington D.C. est lourdement retombé sur le dos après moins de 5 minutes de jeu.



Arrivé lancé, le rookie est rentré dans Max Strus qui a joué le coup du passage en force. Après être resté au sol, Bilal Coulibaly s’est relevé, a continué à jouer avant de finalement quitter ses partenaires. Le rookie français souffrait du côté droit du bassin selon les Wizards.

Washington a finalement perdu 114 à 105 contre Cleveland.

Update: Bilal Coulibaly (right pelvis contusion) is OUT for the remainder of tonight's game.

— Washington Wizards (@WashWizards) February 25, 2024