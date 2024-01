Biscarrosse et Boris Diaw à Biarritz pour affronter une sélection basque

[Mise à jour] Le match a été annulé en raison de blessures au sein du Biscarrosse Olympique Basket.

[Article originel] Le Biscarrosse Olympique Basket place toutes les chances de son côté afin d’être prêt pour leur 1/8 de finale de la Coupe (du Monde) des Landes.

Un défi de taille attend les hommes de Paco Lalhé à l’Espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan le samedi 20 janvier, avant que sa star Boris Diaw ne s’envole pour San Antonio. Le petit poucet aux dents longues va affronter dans une semaine le tenant du titre, le Real Chalossais. Finaliste de la dernière édition, cette équipe est l’une des favorites pour se qualifier pour la finale qui se tiendra dans les arènes de Mont-de-Marsan. Actuellement leader de sa poule en championnat de NM3, le Real Chalossais a repris la compétition par une victoire chez le Stade Toulousain 2 samedi dernier.

Boris Diaw présent à Biarritz ce dimanche 14 janvier

De son côté, le groupe composé majoritairement d’anciens joueurs de championnat de France se prépare au mieux. Engagés en division 3 départementale, l’équipe vintage dispute également d’autres rencontres de préparation. Boris Diaw & co affronteront une sélection composée de joueurs basques* ce dimanche 14 janvier à 20h à Biarritz. L’enjeu de ce match inédit est de préparer les joueurs du BOB au défi physique qui les attend en 1/8 de finale, mais aussi d’être plus en place collectivement. « On a très peu joué avec Boris, lui qui a un calendrier de ministre », rappelle le coach Paco Laulhé sur France Bleu Pays Basque , alors que l’ancien capitaine de l’équipe de France sera bien présent pour ce match de préparation. Ainsi, l’état des lieux devrait être fait à l’issue d’un match de préparation face à des jeunes talents réunis par Vincent Pariset, licencié du club d’Hasparren, et licenciés au sein des clubs d’Urcuit, Hasparren, Hendaye ou encore d’autres licenciés dans les Landes mais formés au Pays Basque.