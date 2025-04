Blois écrase Fos, Hyères-Toulon fait un grand pas vers le maintien

Si Fos Provence a repris espoir en l’emportant dans l’une des premières finales pour le maintien contre Chartres, les BYers ont vite été remis sur terre par Blois. Après avoir triomphé dans le Centrico, l’ADA a écrabouillé le club provençal ce mardi 8 avril.

𝗤𝘂𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗼𝗻 🤯💥 Le co-leader de #PROB domine son adversaire du soir de 4️⃣5️⃣ points, et valide une victoire importante pour jouer le titre ✅ pic.twitter.com/xGLJlzQI5F — PROB (@PROB_officiel) April 8, 2025

Blois reprend provisoirement la tête, Orléans ne se relève pas du Centrico

Alors que Blois a remporté un match véritablement défensif au CO’Met quelques jours plus tôt, l’ADA a cette fois fait voler en éclats la défense fosséenne (103-58). L’équipe de David Morabito a appuyé sur l’accélérateur du début à la fin, avec une énorme adresse extérieure (16/34 à 3-points), pour terminer la rencontre avec un écart final de 45 points !

Le club blésois reprend ainsi provisoirement seul la tête de la PROB, en attendant le match en retard de Boulazac et bénéficiant d’un 2e revers consécutif d’Orléans ! En déplacement sur le parquet de Poitiers, l’OLB n’a pas pu empêcher son adversaire d’enchaîner un 6e succès de rang, synonyme de top 6. Grâce à une série finale de 15 points à 2, la formation pictavienne confirme bien qu’elle est l’équipe la plus en forme du printemps. Les jeunes joueurs du PB86 se sont notamment mis en avant, avec 10 et 12 points pour Aurèle Brena-Chemille et Ilane Fibleuil.

Évreux et Chartres encore battus

Si Blois est le gagnant de la soirée en haut du classement, c’est Hyères-Toulon qui l’est à l’autre extrémité. Après s’être offert l’ADA il y a quelques semaines, le HTV a réalisé un nouveau gros coup en battant Aix-Maurienne (98-84), autre formation en vue ces derniers temps. Très régulier en 2025, Moses Greenwood a une nouvelle fois porté son équipe (24 points dont 4/6 à 3-points). À six journées de la fin, Hyères-Toulon possède désormais trois victoire d’avance sur la zone rouge.

Car outre Fos Provence, l’ALM Évreux et Chartres ont encore mordu la poussière, dans les grandes largeurs respectivement contre la JA Vichy (96-78) et Roanne (68-92).

L’ASA stoppe la belle série d’Antibes

Dans un duel entre équipes en forme du moment, l’Alliance Sport Alsace a mis fin à l’invincibilité d’Antibes (90-81). Après six succès d’affilée, les Sharks ont mordu la poussière à la Forest Arena. À égalité à la mi-temps, l’ASA a considérablement accéléré ensuite, avec un Shannon Bogues dans un grand soir d’efficacité (21 points à 8/10 aux tirs).

Dans les autres résultats de la soirée, le SCABB prend l’ascendant sur Denain (95-106) dans la course au play-in, en ayant assommé les Dragons dans le 2e quart-temps (13-33). Enfin, Caen a également décroché une 16e victoire cette saison en s’imposant à Nantes (82-87).