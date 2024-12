Boulazac et Orléans font la bascule dans le dernier quart-temps

Boulazac et Orléans ont signé leur 13e victoire en 16 matches ce samedi, leur permettant de rester co-leaders de Pro B. Mais les deux équipes en tête du championnat se sont faites peurs face à Chartres et Caen. C’est dans le dernier quart-temps qu’ils ont fait l’écart.

28 à 15 dans le dernier quart-temps pour Boulazac

A l’entame du dernier quart-temps, les Périgourdins étaient en effet menés 64 à 58 par l’équipe de Desi Washington (30 points à 8/14 aux tirs et 11/12 aux lancers francs). Mais surs de leur basket, les hommes d’Alexandre Ménard ont fini par un 28 à 15 sur les 10 dernières minutes. C’est le capitaine Clement Cavallo qui a donné l’avantage aux visiteurs à 4 minutes 26 de la fin. La partie est restée serrée jusqu’au bout mais Hugo Robineau a profité d’une balle perdue d’Ike Nwamu pour aller marquer en contre-attaque et donner deux possessions d’avance aux siens (74-78) à 1 minute 28 de la fin. Le Vendéen a signé un énorme match (24 points à 9/12 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 23 d’évaluation en 29 minutes) et formé un excellent duo avec Angelo Warner (23 points à 7/11 et 4 rebonds pour 23 d’évaluation en 32 minutes).

✊ 𝐋𝐞 𝐁𝐁𝐃 𝐬𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐢𝐞̀𝐠𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐞𝐭 𝐠𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ! 🔜 Rendez-vous samedi face à Vichy pour le match de Noël 🎅 Préparez vos peluches🧸 🎟️ https://t.co/nZ7DuOxLz4 📸 Nicolas Ravinaud#GoBBD pic.twitter.com/ASbnJWEN7e — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) December 14, 2024

29 à 7 pour Orléans dans le dernier quart-temps

Orléans est parti de plus loin encore à 10 minutes de la fin. L’OLB était mené de 10 points (60-70) après trois quart-temps avant de signer un énorme 29 à 7 pour l’ultime période. L’équipe de Lamine Kebe a intercepté 15 ballons pour se gaver de contre-attaques. Les vétérans Ludovic Negrobar (33 d’évaluation, 5 interceptions) et Mérédis Houmounou (16 d’évaluation, 6 interceptions) se sont notamment régalés, ce dernier signant un énorme dunk à 8 minutes 33 de la fin. Lee Moore (1,93 m, 29 ans) a encore marqué 27 points, à 8/16.