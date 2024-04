La JL Bourg privée d’Axel Julien pour deux semaines

Axel Julien (1,85 m, 32 ans) va manquer trois semaines de compétition, dont une première déjà écoulée. L’international français, en forme ces derniers temps, a été victime d’une atteinte musculaire au mollet indique la JL Bourg. Le Varois n’a déjà pas participé à la victoire de Betclic ÉLITE face à la SIG Strasbourg ce dimanche 21 avril.

« On connaît le rôle d’Axel dans cette équipe là, donc oui c’est embêtant, reconnaît son coach Frédéric Fauthoux. Maintenant, on a prouvé depuis le début d’année avec cette équipe qu’on arrivait à compenser les absences des uns et des autres. Il y a quand même un groupe et un collectif qui fonctionnent. Il va falloir pallier ça. C’est sûr que ça ne tombe pas au bon moment. J’espère qu’il reviendra à 100%, c’est ce dont on a besoin pour cette fin de saison. »

Axel Julien avec Jeremy Morgan à l’infirmerie de la JL Bourg

Cette saison, Axel Julien tourne à 5,8 points à 48,8% de réussite aux tirs (dont 41,1% à 3-points), 1,8 rebond, 3,5 passes décisives et 1,4 balle perdue en moins de 19 minutes. Outre l’ancien meneur du HTV et de Dijon, Jeremy Morgan est à l’arrêt à cause de sa cheville, touchée lors de la belle contre le Besiktas Istanbul. Il « travaille quotidiennement avec le staff médical pour être rétabli pour les matchs à venir. Aucun timing précis de retour n’a été formulé pour le moment », précise la JL Bourg dans son communiqué.