Bourges toujours leader, l’ASVEL féminin avec de la peine à Landerneau

Ligue féminine de basket - Avant le choc de la 10e journée de LFb entre Basket Landes et Villeneuve d'Ascq, Bourges est en tête du championnat après avoir mis une mi-temps à prendre la mesure de Tarbes (75-60) alors que Landerneau a bien failli créer un petit exploit contre l'ASVEL féminin (87-93).

Bourges n’en finit plus d’enchaîner les victoires. Après son nouveau succès contre Tarbes (75-60) lors de la 10e journée de LFB, les Tango compilent ainsi leur 7e victoire consécutive en championnat, la 14e toute compétition confondue. Face au TGB, les Berruyères ont mis une mi-temps à prendre la mesure de leur adversaire, amoindri avec seulement quatre joueuses professionnelles, passant notamment un 22-6 dans le 3e quart-temps. Bourges a pu compter sur un duo Pauline Astier (20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives) – Artemis Spanou (16 points, 12 rebonds et 3 passes décisives) très efficient.

L’ASVEL féminin a en revanche eu beaucoup plus de peine à écarter la lanterne rouge Landerneau (87-93, a.p.). Le club rhodanien, avec un effectif plus fourni qu’en début de saison, peut se satisfaire justement du retour de Gabby Williams. L’internationale française a réalisé un match plein avec 28 points pour 25 d’évaluation. Les Louves ont arraché la prolongation sur un rebond offensif de Nausia Woolfolk (20 points) après un lancer-franc raté mais leur adresse a ensuite failli dans la période supplémentaire.

Le carton de la journée pour Angers, le promu Charnay continue de surprendre

Dans les autres résultats de cette 10e journée de LFB, La Roche Vendée avait ouvert le bal vendredi en s’imposant largement contre Lattes-Montpellier (53-72) avec le gros match de Tiffany Clarke (20 points, 7 rebonds, 3 interceptions). Le promu Charnay continue sa belle saison avec une victoire à l’extérieur contre Saint-Amand (67-74) tandis qu’Angers a enfoncé les Flammes Carolos (4e défaite consécutive en LFB) avec un large score et quasiment la barre des 100 points atteintes