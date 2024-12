Brandon Young, un international bulgare aux manettes de Fos-Provence

Illya Sydorov parti en Lettonie, où il a déjà explosé tous ses standards statistiques par rapport à son début de saison en Pro B (19 d’évaluation sur ses deux premiers matchs avec le VEF Riga, contre 5,8 avec les BYers), Fos-Provence a déniché son remplaçant en la personne de Brandon Young (1,93 m, 33 ans). Il aura la mission de relancer une équipe sur une pente glissante, vaincue lors de six de ses sept dernières sorties.

25 points à 100% la semaine dernière contre le Monténégro

Soit un international qui en remplace un autre, puisque le natif de Baltimore défend les couleurs de la… Bulgarie depuis l’année dernière. Un passeport qu’il doit à trois saisons passées à Sofia, entre le Levski et le CSKA. Il s’est d’ailleurs largement remarqué lors de la dernière fenêtre internationale en signant une incroyable partition lundi 25 novembre contre le Monténégro : 25 points à 8/8 et 4 passes décisives pour 28 d’évaluation.

Afin de rejoindre le Sud de la France, Brandon Young s’est défait de son contrat avec le club turc du MKE Ankaragücu, qui l’a déjà replacé par Ian Miller, ancien joueur de Gravelines-Dunkerque, Roanne et Cholet. Le néo-méridional s’éclatait pourtant en deuxième division turque, où il tournait à 18 points à 56%, 1,9 rebond et 4 passes décisives.

Déjà 10 pays en carrière

Diplômé de DePaul University en 2014, où il a notamment côtoyé le Choletais Cleveland Melvin, l’Américano-Bulgare a énormément bourlingué ces dix dernières années, et surtout marqué des points partout où il est passé. Auteur d’un doublé Coupe – Championnat en Suisse en 2017, vainqueur de la Coupe de Bulgarie 2020, le nouveau maître à jouer des BYers va découvrir un onzième pays après les États-Unis (G-League), la Grèce, la Suisse, le Liban, l’Ukraine, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, le Qatar et la Turquie. Surtout, il possède une expérience européenne non négligeable avec quatre campagnes en FIBA Europe Cup.