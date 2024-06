Brison Gresham, un aller-retour entre Chypre et Le Portel

Un petit tour et puis s’en va. Arrivé l’été dernier au Portel en provenance de l’AEK Larnaca, Brison Gresham (2,06 m, 26 ans) quitte l’ESSM pour retourner au sein du club chypriote.

Dominant à Larnaca lors de sa saison rookie (11 points à 66%, 11,2 rebonds et 1,9 contre), champion de Chypre, Brison Gresham a eu beaucoup plus de mal à exister en Betclic ÉLITE (5,8 points à 62% et 4,3 rebonds). Il s’est toutefois imposé comme l’un des socles de la défense du Portel, deuxième meilleur contreur de Betclic ÉLITE derrière Ibrahima Fall Faye, sixième meilleur contreur de toute l’histoire de l’ESSM avec 43 blocks.