Caen engage Charly Pontens comme remplaçant médical

Avec un enchaînement de match plutôt dense à venir (7 matchs entre le 25 octobre et le 29 novembre), le Caen BC a décidé d’agir rapidement pour pallier la blessure de son meneur Malela Mutuale (1,89 m, 33 ans). Avec l’absence de ce dernier pour une durée d’un à deux mois en raison d’une blessure aux obliques, le club normand s’est attaché les services du meneur Charly Pontens indique Ouest-France.

Passé par le Pôle France (2010-2013), Charly Pontens (1,90 m, 29 ans) est un habitué de la Pro B, avec 8 exercices au compteur sur ses 11 saisons professionnelles. Dans sa carrière, il a évolué successivement à Boulogne-sur-Mer, Hyères-Toulon, Golbey-Epinal, Blois et Quimper. Ces trois dernières saison, le gaucher a joué du côté du Poitiers Basket 86, participant notamment à la montée du club en Pro B en 2023. La saison dernière, le spécialiste du 3×3 tournait à 5,3 points à 38,7% aux tirs, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives pour 1,5 ballon perdu. En Normandie, il retrouvera notamment deux anciens partenaires poitevins, avec les intérieurs Kentan Facey (2,06 m, 31 ans) et Bali Coulibaly (1,99 m, 29 ans).

À Caen, Charly Pontens va donc gérer la mène avec Pierre Hannequin (1,90 m, 26 ans). Le meneur gaucher pourrait faire ses débuts avec le CBC le 29 octobre octobre, contre Nantes.