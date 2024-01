Caen envisage de conserver Malela Mutuale

Caen a enregistré le retour de l’intérieur Marc-Eddy Norelia pour démarrer l’année 2024. Avec lui, le club normand espère remonter au classement du groupe B de Nationale 1 masculine.

Car, cette huitième place du groupe B (10 victoires et 7 défaites) n’est pas conforme avec les ambitions du CBC. Un CBC qui compte 13 joueurs professionnels dans son effectif professionnel pour la reprise de l’entraînement ce mardi 2 janvier.

« Dans mon esprit, on n’est pas vraiment 13, explique l’entraîneur Stéphane Eberlin dans Ouest-France. Mathéo (Radnic) est là dans un double projet (NM1-NM3), Carl (Ona Embo) est dans une situation spécifique. Même s’il voulait s’investir à 200% dans le jeu, il n’est pas là une semaine par mois et cela a forcément des répercussions. On a un effectif riche, comme Quimper ou Chartres. Certaines cartes vont être redistribuées. On avait dit l’été dernier qu’on se donnerait tous les moyens pour atteindre nos objectifs, que s’il fallait se renforcer, on le ferait. Ce sera important d’aborder la deuxième phase dans les meilleures conditions parce que le rythme sera fou et qu’il faudra prévenir toutes les blessures. C’est le lot de toutes les équipes ambitieuses d’avoir beaucoup de concurrence. Il faut prendre le bon côté des choses, que cela tire tout le monde vers le haut et qu’on n’ait pas de regrets à la fin. La saison dernière, on s’était vite retrouvés à sec à l’intérieur en playoffs. La saison est encore très longue. »