Malela Mutuale devrait rebondir à Caen

NM1 - Yanik Blanc blessé au doigt, Malela Mutuale est attendu à Caen. L'ancien meneur d'Orléans va ainsi retrouver la Nationale 1, plus de 16 ans après son dernier match dans la division.

Sorti sur blessure à la 22e minute du match contre Feurs mercredi dernier, Yanik Blanc, touché au doigt, ne reviendra pas avant la fin de l’année 2023. Le meneur caennais devrait être remplacé, selon nos informations, par une figure bien identifiée du basket français : Malela Mutuale (1,88 m, 32 ans).

Déjà présent dans le Calvados, si l’on en croit sa story Instagram, l’international congolais était resté sur le carreau depuis la fin de son aventure à Orléans. Un crève-cœur personnel pour l’ancien capitaine du club, recordman de matchs disputés sous la tunique de l’OLB (213), à qui l’on a signifié lors d’une réunion de quelques minutes le 1er juin qu’il ne serait pas conservé alors qu’il était persuadé de rester. Vu à l’entraînement des Metropolitans 92 cet été, l’ancien meneur d’Aix-Maurienne valait encore 5,3 points à 39%, 2,9 rebonds et 2,9 passes décisives l’année dernière en Pro B avec l’OLB. Des statistiques qui ne disent pas grand chose de sa présence défensive ni de son importance dans le collectif de Germain Castano.

« Je suis ouvert à tous les projets », disait-il l’été dernier à la République du Centre. « J’ai envie de trouver un club, un projet qui me correspond où je vais continuer à prendre du plaisir. J’ai encore des belles années à donner. » La première année, ou du moins une partie, sera donc en Nationale 1, là où il a fait ses armes avec le Pôle France. Entre 2006 et 2007, il avait joué 18 rencontres de NM1 avec l’INSEP. C’était avec la génération 1991-1992 des Joffrey Lauvergne, Evan Fournier et Léo Westermann… S’il est encore avec le CBC le 10 janvier, date du match face aux jeunes pousses du Centre Fédéral, ce sera face à la génération 2006-2007…