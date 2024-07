Caen prolonge Parfait Njiba et Wendell Davis Jr

Wendell Davis (1,95 m, 28 ans) et Parfait Njiba (1,99 m, 34 ans) seront toujours de l’aventure à Caen en Pro B, en 2024-2025.

Bien que sa saison a été faite de hauts et de bas, Wendell Davis Jr s’est montré décisif avec le CBC sur les playoffs de NM1. L’ailier américain a tourné à 12 points, 3,2 rebonds et 2,1 passes décisives en playoffs. Il a joué un rôle majeur dans la montée en Pro B et c’est l’une des raisons pour lesquelles le club a choisi de le prolonger. Il reste donc pour l’instant une saison de plus en Normandie.

Le duo Wendell Davis – Parfait Njiba reconduit sur le poste 3 de Caen

Parfait Njiba l’accompagnera toujours au poste 3. L’enfant de Noisy-le-Sec, qui a commencé le basket à 15 ans, va lui découvrir la Pro B après 11 saisons en Nationale 1. Auteur de 48 matches en 2023-2024, ce féroce défenseur s’est avéré indispensable dans la quête de la montée. L’ancien joueur de Cergy-Pontoise, Mulhouse, Saint-Vallier, Boulogne-sur-Mer et Andrézieux a tourné à 7,2 points à 38,5% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 1,5 passe décisive en 26 minutes.

Caen ajoute donc Wendell Davis et Parfait Njiba à la liste des cadres prolongés. Ils retrouveront donc son capitaine Mounir Bernaoui, Malela Mutuale, Yann Siegwarth, Bali Coulibaly et Marc-Eddy Norelia. Le club normand a également officialisé l’arrivée de Pierre Hannequin (1,90 m, 26 ans) puis celle de Kevin Kone (2,04 m, 25 ans). Le meneur de 26 ans arrive avec le plein d’ambition après deux saisons réussies en Nationale 1. En playoffs, il s’est illustré contre son nouveau club en 1/8e de finale. Le natif de Dunkerque enregistrait 13 points à 66,7% à 3-points et 4,3 passes décisives pour 14,3 d’évaluation de moyenne sur l’ensemble des trois matchs. Pierre Hannequin partagera donc la mène avec Malela Mutuale la saison prochaine.