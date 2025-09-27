Recherche
Cette ancienne gloire de Fos Provence va affronter Le Mans en BCL

BCL - Aaron Broussard reste fidèle au Benfica Lisbonne. L'ancien joueur de Sorgues et Fos a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires avec le champion du Portugal des quatre dernières années. Il affrontera notamment Le Mans en BCL.
Résumé
Aaron Broussard s’installe un peu plus au Benfica

Crédit photo : FIBA

Aaron Broussard poursuit l’aventure avec le Benfica Lisbonne. L’arrière américain de 35 ans a officialisé sa prolongation de contrat pour deux saisons supplémentaires, confirmant ainsi sa fidélité au club portugais qu’il a rejoint en 2021.

Un vétéran ambitieux pour de nouveaux trophées

« Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, plus d’objectifs à atteindre », a déclaré le champion du Portugal des quatre dernières années lors d’un entretien avec Benfica TV. « Je suis honoré d’être de retour et d’avoir une autre saison. Plus de victoires, c’est le plan. Maintenant, nous devons gagner certains des trophées que nous n’avons pas gagnés dans le passé et continuer à construire et à obtenir plus de succès. »

Après quatre saisons NCAA avec Seattle de 2008 à 2012, sa carrière professionnelle l’a mené de l’Islande aux divisions inférieures françaises – à Sorgues en Nationale 1 masculine (19,2 points par match en 2013-2014) puis à Fos Provence en Pro B (de 2014 à 2017) – vers la Pologne, la Roumanie et la Russie, avant de poser ses valises chez les Eagles en 2021. « J’aime le pays, et la ville de Lisbonne est très belle », a confié Broussard. « C’est comme la maison, et les gens sont amicaux. »

Adversaire du Mans en BCL

Fort de son expérience de 43 matchs en BCL, le natif de Federal Way enrichira son palmarès via le Groupe H de la saison régulière, face à Gran Canaria, Le Mans et le Spartak Subotica. Lors de l’édition 2024-2025, il a compilé 7,3 points par match sur quatre apparitions.

Au-delà de Daniel Relvao et Jose Silva qui ont également renouvelé récemment leurs contrats, Jhonathan Andrade, l’autre ancien Fosséen Makram Ben Romdhane, Geno Crandall, Aleksander Dziewa, Tiago Filipe, Eduardo Francisco, Diogo Gameiro, Koby McEwen, Sergio Sousa, Justice Sueing et l’ex-Antibois et Boulazacois Temidayo Yussuf étaient déjà confirmés dans l’effectif 2025-2026.

L’équipe dirigée par Norberto Alves ouvrira sa campagne BCL en recevant Gran Canaria au Pavilhao Fidelidade le 7 octobre prochain.

