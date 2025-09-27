Recherche
Betclic Élite

Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »

Betclic ÉLITE - Le Limoges CSP débute sa saison de Betclic ELITE ce samedi soir à Beaublanc face à la JL Bourg de Frédéric Fauthoux. Avec son nouvel entraîneur Dario Gjergja et plusieurs recrues, le club limougeaud espère rallumer le volcan et retrouver la ferveur de ses grandes soirées.
00h00
Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »

Gavin Ware l’avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le Limoges CSP lance sa saison de Betclic ELITE ce samedi soir à Beaublanc contre la JL Bourg. Avec un effectif renouvelé et l’arrivée du coach croate Dario Gjergja, le club limougeaud espère faire vibrer son public dès cette première affiche de prestige.

Un nouveau cycle avec Dario Gjergja

Après une saison de transition, le Limoges CSP mise sur une nouvelle dynamique. Le technicien croate Dario Gjergja, originaire de Zadar, s’apprête à vivre son premier match officiel à la tête de l’équipe. Impatient de découvrir Beaublanc en configuration championnat, il s’appuie sur l’histoire du club pour trouver de l’inspiration. « J’ai entendu tellement d’histoires. J’ai regardé des vidéos du passé. Un 1er match, c’est toujours spécial… Ce qui s’est passé en pré-saison ne compte pas » a-t-il confié à Ici Limousin.

Gavin Ware découvre Beaublanc

Recrue majeure du CSP dans le secteur intérieur, Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) connaît bien la Betclic ELITE après ses passages à Levallois, Gravelines-Dunkerque et surtout Dijon. Mais porter le maillot limougeaud à Beaublanc a une résonance particulière. « Je suis plus nerveux qu’autre chose. Je veux être très efficace en attaque et aider à faire des stops en défense. On veut créer une atmosphère ici, que les adversaires sachent que ce n’est pas facile de venir gagner » a expliqué le pivot américain.

Un gros défi d’entrée face à la JL Bourg

Pour leur première sortie, les Limougeauds n’ont pas été épargnés par le calendrier : la JL Bourg fait partie des valeurs sûres du championnat. Dario Gjergja s’attend à une partie relevée. « C’est une très bonne équipe avec un très bon équilibre. Ils marquent beaucoup de points faciles en transition et prennent énormément de rebonds offensifs. On doit se méfier de ça et les contester » prévient-il.

La confrontation aura également une saveur particulière face à Frédéric Fauthoux, le coach bressan, que le public de Beaublanc n’a pas oublié et qui sera accueilli dans une ambiance électrique.

Beaublanc attend l’étincelle

Le CSP espère que ce premier choc sera l’occasion de rallumer le volcan et de retrouver la ferveur qui fait la réputation du club. Une victoire face à l’un des favoris du Top 4 serait le plus beau signal pour lancer cette nouvelle ère.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
