Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans

Betclic ELITE - Le Mans Sarthe Basket a frappé fort dès son entrée en Betclic ELITE en s’imposant sur le parquet de la JDA Dijon (89-91). Laurent Legname et Justin Bibbins ont regretté le trou d’air du troisième quart-temps, quand Guillaume Vizade et Johnny Berhanemeskel se félicitaient de la réaction mancelle.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans

Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE

Crédit photo : FOXAEP

La saison régulière de Betclic ELITE 2025-2026 a démarré fort. Dans une rencontre très accrochée, Le Mans Sarthe Basket est allé chercher une victoire importante à Dijon (89-91). Devant leur public, les Bourguignons pensaient avoir pris le bon chemin avant de perdre le fil au retour des vestiaires. Les Sarthois, eux, ont su se montrer plus solides dans le money-time pour repartir avec un succès fondateur.

Dijon regrette son manque de constance

Dijon avait pourtant bien démarré la rencontre. Cohérents des deux côtés du terrain, les joueurs de Laurent Legname ont imposé leur rythme et mené à la pause. Mais le scénario a basculé au troisième quart-temps, moment fatal selon leur entraîneur. « On ne peut pas démarrer comme ça au 3e quart, on a oublié nos principes défensifs et ils ont 86 % de réussite pour les 2 points intérieurs en seconde période. C’est très énervant de prendre ce match là, à cause de ce trou d’air », a pesté le coach au micro du Bien Public.

Même constat du côté du meneur Justin Bibbins (1,73 m, 29 ans), frustré par la perte d’identité collective : « Ce sont les défaites qui font le plus mal. On aurait pu faire le break plus tôt et ensuite on a perdu notre identité dans le 3e quart où on n’a plus défendu selon notre ADN ».

Le Mans a haussé le ton après la pause

Si Le Mans a subi en première période, la deuxième a montré le visage d’une équipe prête à répondre présente dans les moments difficiles. « On a été très courageux en première, on tient grâce à l’adresse de Johnny (Berhanemeskel) et les rebonds offensifs. Il y a eu une très belle réaction au 3e quart, les joueurs ont monté le niveau défensif et sont allés s’imposer dans les duels », expliquait Guillaume Vizade dans Ouest-France.

Homme clé de la soirée, l’arrière canadien Johnny Berhanemeskel (21 points) savourait : « Dijon est une très bonne équipe surtout chez eux, et on est heureux de commencer par une victoire à l’extérieur. Il y a beaucoup de positif ce soir, c’est toujours sympa de faire une belle perf pour aider l’équipe. Malgré un final indécis, on est resté concentrés ».

Un succès déjà marquant pour le MSB

Dans un contexte difficile, entre l’absence de Williams Narace côté JDA et les incertitudes liées à la préparation, Dijon a manqué l’occasion de lancer sa saison. Le Mans, lui, s’offre une victoire dès la première journée et peut aborder la suite du championnat avec confiance.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Dijon
Dijon
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jonathan Hoyaux et Saint-Vallier ont signé leur premier succès à domicile
NM1
00h00Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville
Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre
La Boulangère Wonderligue
00h00Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre
Gavin Ware l'avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »
Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans
Isaïa Cordinier a fini MVP de l'Anadolu Efes Istanbul dès son premier match
À l’étranger
00h00Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes
La SuperCopa de Liga Endesa 2025 à Malaga, c'est à suivre sur DAZN
Liga Endesa
00h00La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !
Kevin Kokila est le nouveau capitaine de la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine
Aaron Broussard s'installe un peu plus au Benfica
Basketball Champions League
00h00Cette ancienne gloire de Fos Provence va affronter Le Mans en BCL
ELITE 2
00h00Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries
Betclic ELITE
00h00Le Mans s’impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0