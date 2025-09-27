« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans

La saison régulière de Betclic ELITE 2025-2026 a démarré fort. Dans une rencontre très accrochée, Le Mans Sarthe Basket est allé chercher une victoire importante à Dijon (89-91). Devant leur public, les Bourguignons pensaient avoir pris le bon chemin avant de perdre le fil au retour des vestiaires. Les Sarthois, eux, ont su se montrer plus solides dans le money-time pour repartir avec un succès fondateur.

Dijon regrette son manque de constance

Dijon avait pourtant bien démarré la rencontre. Cohérents des deux côtés du terrain, les joueurs de Laurent Legname ont imposé leur rythme et mené à la pause. Mais le scénario a basculé au troisième quart-temps, moment fatal selon leur entraîneur. « On ne peut pas démarrer comme ça au 3e quart, on a oublié nos principes défensifs et ils ont 86 % de réussite pour les 2 points intérieurs en seconde période. C’est très énervant de prendre ce match là, à cause de ce trou d’air », a pesté le coach au micro du Bien Public.

Même constat du côté du meneur Justin Bibbins (1,73 m, 29 ans), frustré par la perte d’identité collective : « Ce sont les défaites qui font le plus mal. On aurait pu faire le break plus tôt et ensuite on a perdu notre identité dans le 3e quart où on n’a plus défendu selon notre ADN ».

Le Mans a haussé le ton après la pause

Si Le Mans a subi en première période, la deuxième a montré le visage d’une équipe prête à répondre présente dans les moments difficiles. « On a été très courageux en première, on tient grâce à l’adresse de Johnny (Berhanemeskel) et les rebonds offensifs. Il y a eu une très belle réaction au 3e quart, les joueurs ont monté le niveau défensif et sont allés s’imposer dans les duels », expliquait Guillaume Vizade dans Ouest-France.

Homme clé de la soirée, l’arrière canadien Johnny Berhanemeskel (21 points) savourait : « Dijon est une très bonne équipe surtout chez eux, et on est heureux de commencer par une victoire à l’extérieur. Il y a beaucoup de positif ce soir, c’est toujours sympa de faire une belle perf pour aider l’équipe. Malgré un final indécis, on est resté concentrés ».

Un succès déjà marquant pour le MSB

Dans un contexte difficile, entre l’absence de Williams Narace côté JDA et les incertitudes liées à la préparation, Dijon a manqué l’occasion de lancer sa saison. Le Mans, lui, s’offre une victoire dès la première journée et peut aborder la suite du championnat avec confiance.