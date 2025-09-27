Recherche
Betclic Élite

Le BCM Gravelines-Dunkerque lance sa saison avec beaucoup d’incertitudes et sans Chris Babb

Betclic ELITE - Le BCM Gravelines-Dunkerque débute sa 38e saison consécutive dans l’élite du basket français face au champion de France, le Paris Basketball, mais avec une préparation compliquée et l’absence de Chris Babb.
00h00
Le BCM Gravelines-Dunkerque lance sa saison avec beaucoup d'incertitudes et sans Chris Babb

Jean-Christophe Prat et le BCM Gravelines-Dunkerque ont vécu une préparation compliquée

Crédit photo : ESSM Le Portel

Le BCM Gravelines-Dunkerque entame l’exercice 2025-2026 dans l’incertitude la plus totale. Entre blessures, arrivées tardives et une préparation marquée par de lourdes défaites, les Nordistes de Jean-Christophe Prat s’apprêtent à défier le Paris Basketball ce samedi soir sans savoir réellement où ils en sont. Pour ne rien arranger, l’ailier Chris Babb (1,96 m, 35 ans), décisif dans les deux derniers maintiens du club, est forfait. S’il a repris l’entraînement ce vendredi, le vétéran ne jouera pas à Dunkerque.

Une préparation chaotique

Si le BCM aborde sa 38e saison d’affilée dans l’élite avec son statut historique, l’été n’a pas permis de dégager une véritable alchimie collective. Le coach Jean-Christophe Prat ne cache pas ses doutes dans La Voix du Nord : « C’est la première fois de ma carrière, en 27 saisons de LNB, où si vous me demandez à quoi va ressembler mon équipe cette saison, je ne peux pas vous répondre. »

Avec des arrivées tardives – Tajuan Agee retenu à Dubaï pour la préparation, Edon Maxhuni mobilisé avec la Finlande à l’EuroBasket – et la commotion cérébrale de Chris Babb, l’effectif n’a jamais travaillé au complet avant la reprise. Résultat : des défaites lourdes en préparation (-32 contre Ostende, -34 face à Cholet, -21 contre l’ASVEL).

Un effectif renouvelé mais encore fragile

Le BCM a toutefois conservé une certaine stabilité et intégré cinq recrues : Edon Maxhuni, Mike Lewis, Soren Bracq, Gauthier Denis et David Joplin. « On n’a pas de mauvaise surprise, humainement. Les gars correspondent à ce qu’on veut bâtir ici », souligne Jean-Christophe Prat, qui insiste sur la nécessité de voir le championnat comme « un marathon de 30 matchs ».

Face au champion en titre parisien, Gravelines-Dunkerque n’aura rien à perdre. Mais ce premier test grandeur nature dira beaucoup sur l’ampleur du chantier qui attend l’équipe nordiste dans la quête du maintien et, pourquoi pas, d’un retour aux playoffs après dix ans d’absence.

