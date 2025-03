Cette fois, c’est bel et bien fini pour Maxime Raynaud et Adama Bal

Des six Français engagés au NIT, le deuxième tournoi NCAA de fin de saison après la March Madness, il n’en reste plus qu’un : Kymany Houinsou (1,97 m, 21 ans). Et encore, l’Alsacien n’a pas joué dans la courte victoire de Loyola-Chicago à San Francisco (76-77) lors du deuxième tour du NIT.

Car après la sortie de Noah Bolanga (2,03 m, 22 ans) au premier tour avec St Bonaventure, Maxime Raynaud (Stanford), Adama Bal (Santa Clara), Yohan Traoré (SMU) et Amaël L’Etang (Dayton) sont passés à la trappe lors du deuxième tour, disputé ce week-end.



25e double-double insuffisant pour Maxime Raynaud

Si Adama Bal (mollet) n’a pas joué pour les Broncos face aux UAB Blazers (84-88), Maxime Raynaud a encore apporté 22 points à 8/18 aux tirs (dont 4/8 à 3-points), 10 rebonds, 4 contres et 4 balles perdues en 33 minutes. Mais incapable d’arrêter Jalen Sullinger (34 points), le Cardinal a cédé de peu face à Kent State (75-77). A domicile, les Californiens étaient pourtant bien revenus en début de deuxième mi-temps après une première mi-temps compliquée (34-43). Avec 25 double-doubles, des records à n’en plus finir, Maxime Raynaud en a cette fois bel et bien terminé avec son cursus NCAA à Stanford. Le Parisien va maintenant pouvoir se préparer dans la perspective des work-outs avec les franchises NBA avant la Draft 2025.

With this bucket, @maximeraynaud42 passes @SKJones24 for eighth all-time in scoring in program history! 📺 ESPN2 pic.twitter.com/bF53a1ajz7 — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) March 24, 2025

Quant à Yohan Traoré (junior) et Amael L’Etang (freshman), ils sont censés revenir à la rentrée, sur leur campus de SMU et Dayton ou ailleurs. Après une belle saison sophomore à Santa Barbara, Yohan Traoré a moins joué chez les Mustangs cette saison, à l’image de son dernier match (3 minutes, 2 fautes), perdu 85 à 83 contre Oklahoma State. Titulaire, Amaël L’Etang a lui passé 10 points sur le parquet (2 points à 1/2 et 3 rebonds) mais Dayton a été nettement dominé par Chattanooga (87-72).