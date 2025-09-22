Recherche
BCL

Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane

BCL - Fort de son succès face au Fribourg Olympic deux jours plus tôt, l’Elan Chalon doit écarter le FC Porto en demi-finale de tour préliminaire ce lundi 22 septembre, pour encore espérer accrocher le tableau principal de la compétition.
|
00h00
Résumé
Écouter
Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane

Chalon défie les Portugais du FC Porto pour une place en finale du tour préliminaire de BCL.

Crédit photo : FIBA

L’Elan Chalon n’est plus qu’à deux pas de la Basketball Champions League. Après avoir battu les Suisses de Fribourg samedi 20 septembre, les joueurs d’Elric Delord retrouvent cette fois les Portugais du FC Porto, récent finaliste malheureux de la Liga Betclic (1-3), à Samokov (Bulgarie), pour une place en finale du tour préliminaire de BCL, à 13h15 heure française.

Un secteur intérieur portugais à surveiller

Les Chalonnais devront notamment se méfier de la paire américaine Javian DavisJhonathan Dunn, auteure de 25 et 20 points en quart de finale face au Falco Szombathely samedi (83-79). Davis est par ailleurs associé dans la raquette à un autre joueur qui attirera naturellement les regards du public français : Axel Toupane (2,01 m, 33 ans). Arrivé un mois plus tôt après la fin de son aventure à Taïwan, le champion NBA avec Milwaukee en 2022 a d’ailleurs signé un match intéressant face au Falco, avec 9 points et 5 rebonds en 28 minutes.

Rédaction

Comme face à Fribourg, l’Élan devra donc répondre présent dans l’intensité défensive pour limiter les joueurs de grande taille du collectif portugais. Yohan Choupas et ses coéquipiers peuvent profiter du début de compétition discret des extérieurs du FCP pour appliquer la même pression défensive que face aux Fribourgeois, et ainsi les pousser à l’erreur. Les Chalonnais avaient fait perdre 21 ballons aux Suisses samedi, permettant de récupérer de nombreux points sur transition, quand la défense n’était pas mise en place.

Offensivement, le leader de l’Élan Jeremiah Hill a montré qu’il était déjà en forme, avec 18 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes en 26 minutes contre Fribourg. Son impact sur la rencontre sera une nouvelle fois à observer, lui qui détient les clés du jeu développé par Elric Delord et son staff. En cas de succès, Chalon affrontera le vainqueur du match entre Murcie et la Juventus Utena, toujours à Samokov, le mercredi 24.

Comment suivre le match ?

La rencontre entre Chalon et Porto est à suivre en direct dès 13h15 ce lundi sur la chaîne YouTube de la BCL : voir le match

 

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
