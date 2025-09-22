Chalon peut poursuivre son marathon du tour préliminaire face au FC Porto d’Axel Toupane

L’Elan Chalon n’est plus qu’à deux pas de la Basketball Champions League. Après avoir battu les Suisses de Fribourg samedi 20 septembre, les joueurs d’Elric Delord retrouvent cette fois les Portugais du FC Porto, récent finaliste malheureux de la Liga Betclic (1-3), à Samokov (Bulgarie), pour une place en finale du tour préliminaire de BCL, à 13h15 heure française.

La 1/2 finale du tournoi qualificatif c'est aujourd'hui 🇪🇺 ⚔️ Porto

⌚️ 13:15

📺https://t.co/YfQWOfhO6W 🔜 Épisode 4 – Road to the BCL à 10:00#RougeEtBlanc pic.twitter.com/YeYtnGRfDq — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 22, 2025

Un secteur intérieur portugais à surveiller

Les Chalonnais devront notamment se méfier de la paire américaine Javian Davis – Jhonathan Dunn, auteure de 25 et 20 points en quart de finale face au Falco Szombathely samedi (83-79). Davis est par ailleurs associé dans la raquette à un autre joueur qui attirera naturellement les regards du public français : Axel Toupane (2,01 m, 33 ans). Arrivé un mois plus tôt après la fin de son aventure à Taïwan, le champion NBA avec Milwaukee en 2022 a d’ailleurs signé un match intéressant face au Falco, avec 9 points et 5 rebonds en 28 minutes.

Comme face à Fribourg, l’Élan devra donc répondre présent dans l’intensité défensive pour limiter les joueurs de grande taille du collectif portugais. Yohan Choupas et ses coéquipiers peuvent profiter du début de compétition discret des extérieurs du FCP pour appliquer la même pression défensive que face aux Fribourgeois, et ainsi les pousser à l’erreur. Les Chalonnais avaient fait perdre 21 ballons aux Suisses samedi, permettant de récupérer de nombreux points sur transition, quand la défense n’était pas mise en place.

Offensivement, le leader de l’Élan Jeremiah Hill a montré qu’il était déjà en forme, avec 18 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes en 26 minutes contre Fribourg. Son impact sur la rencontre sera une nouvelle fois à observer, lui qui détient les clés du jeu développé par Elric Delord et son staff. En cas de succès, Chalon affrontera le vainqueur du match entre Murcie et la Juventus Utena, toujours à Samokov, le mercredi 24.

Comment suivre le match ?

La rencontre entre Chalon et Porto est à suivre en direct dès 13h15 ce lundi sur la chaîne YouTube de la BCL : voir le match