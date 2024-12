Champagne Basket se rebiffe, Boulazac s’offre le remake de sa demi-finale contre Vichy

Boulazac – Vichy, c’était l’affaire de la demi-finale des playoffs au printemps dernier, et ce fut encore l’occasion de voir que les choses peuvent aller très vite dans le basket. Superbe deuxième de la saison régulière en 2023/24, la JAV se débat dans les bas-fonds du championnat (15e). Mais motivés par la perspective de prendre leur revanche, après avoir vu la porte de la finale se refermer sous leur nez il y a six mois, les Auvergnats ont livré un magnifique duel au Palio. Il aura fallu un money-time extrêmement mal géré, entre un raté incompréhensible de Damien Nseke Ebele sous le cercle et une nouvelle balle perdue de Jordan Shepherd (20 pour Vichy), pour que les hommes de Dounia Issa finissent par céder in extremis (57-63). Victorieux sur le fil, les coéquipiers d’Ousman Krubally (19 points et 10 rebonds) restent donc seuls leaders du championnat.

𝗟𝗜𝗩𝗘 l 🔵🔵🔵🔵@BoulazacBasketD 63 🆚 57 JAV Au coude-à-coude durant toute la partie, la dernière minute face au leader est fatale 😤 Désormais on se doit de finir sur une bonne note le 27 face à Rouen à la maison 🌋 #JAV #PROB pic.twitter.com/22kIHFkH1f — JA Vichy Basket (@jav_basket) December 21, 2024

C’est ce qui s’appelle une victoire bonus ! Dans l’environnement de Champagne Basket, plombé par quatre défaites consécutives, tous les regards étaient déjà tournés vers le 27 décembre, et la réception de Nantes, pour un duel capital pour le maintien, entre les deux 18e. Mais l’équipe marnaise a encore prouvé la superbe incertitude de la Pro B, s’offrant un match référence sur la route. Renforcés par le retour probant de Kevin Samuel (9 points et 9 rebonds), les hommes de Vincent Dumestre sont allés enterrer le rêve de Leaders Cup à domicile de Caen (84-76). Désormais septième (10v-7d), à deux longueurs du Top 4 à deux journées de la fin de la phase aller, le CBC aura besoin d’un miracle pour espérer disputer la compétition de mi-saison dans son Palais des Sports…

Big win 🔥🔥 Quelle belle victoire de nos Champenois qui ont montré un très beau visage à l’extérieur et s’imposent 84 à 76 🤩 On se donne RDV vendredi prochain pour confirmer à la maison avec la réception de Nantes 👊 🎟️ https://t.co/JEvgRabnDi Un match qui fait du bien 😮‍💨 pic.twitter.com/80tWxXS0KJ — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) December 21, 2024