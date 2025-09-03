Champion d’EuroLeague en titre, Fenerbahçe se renforce avec un joueur de NBA G-League

Le Fenerbahçe a annoncé dans un communiqué le recrutement de Armando Bacot. L’intérieur américain de 25 ans, qui évoluait la saison dernière avec le Memphis Hustle en NBA G-League, va découvrir l’Europe au sein du club turc champion d’EuroLeague en titre.

Un profil polyvalent pour compenser la blessure de Jilson Bango

Cette arrivée intervient dans un contexte particulier pour Fenerbahçe. Le club a récemment annoncé que Jilson Bango, un autre intérieur de son effectif, souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. La blessure s’est produite lors des quarts de finale de l’Afrobasket avec l’Angola.

Bacot présente un profil plus polyvalent que Bango, puisqu’il peut aussi bien évoluer au poste d’ailier-fort qu’à celui de pivot. Sa capacité à étirer le jeu vers l’extérieur constitue un atout majeur, lui qui affiche 33,3% de réussite à 3-points sur l’exercice passé. Cette polyvalence pourrait parfaitement s’intégrer dans le système de jeu du Fenerbahçe.

De North Carolina à l’EuroLeague

Formé à l’Université de North Carolina où il a évolué de 2019 à 2024, Bacot n’avait pas été sélectionné lors de la Draft NBA 2024. Il s’était alors tourné vers la G League avec Memphis, où il a réalisé une saison convaincante avec des moyennes de 16,8 points et 9,5 rebonds par match.

Cette première expérience européenne représente un tournant dans la carrière du joueur de 25 ans. Rejoindre directement les champions d’EuroLeague constitue un défi de taille pour celui qui va découvrir le basket européen au plus haut niveau.