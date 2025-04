Charleville-Mézières se rapproche du maintien en stoppant Fougères

Après sa défaite du week-end dernier contre le Pôle France (82-87), l’Étoile de Charleville-Mézières se serait mise dans une position très délicate pour le maintien en s’inclinant une nouvelle fois à domicile contre Fougères, débarquant auréolé d’une série de quatre victoires consécutives.

Mais le club breton n’a pas su valider la cinquième dans les Ardennes. C’est pourtant passé tout proche, avec une défaite 81-82, qui laissait des regrets à Cheick Soumaoro, interrogé par Ouest France.

« On n’a pas fait ce qu’on avait prévu de faire contre une forte attaque carolomacérienne. A la mi-temps, on était pourtant devant mais tout a changé en début de seconde période. Ils ont alors repris confiance, on a raté aussi des opportunités et notamment des paniers faciles à l’extérieur. Et, au final, après un money-time épique, on s’incline par la plus courte marge. »

Avec ce succès sur la plus courte des marges, les coéquipiers de Nemanja Kovanusic (16 points et 9 rebonds) prennent deux longueurs d’avance sur le premier relégable, Toulouse, et une sur Fougères. « C’est une victoire très importante », savoure l’entraîneur Jimmy Ploegaerts, interrogé par L’Ardennais. « Ce dont je suis le plus fier, c’est la réaction des garçons après l’échec contre le Centre Fédéral vendredi. En gagnant ce soir, on a montré que l’on n’abandonnerait pas. »