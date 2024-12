Charnay et Lattes-Montpellier cartonnent, Tarbes et Basket Landes s’imposent sur le fil

LBWL - Entre la victoire in extremis de Bourges face à Angers, les résistances héroïques de Tarbes et Basket Landes, et la domination sans partage de Charnay et Lattes-Montpellier, la 12e journée de La Boulangère Wonderligue a été riche en enseignements.