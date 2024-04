Chartres et Toulouse l’emportent à l’extérieur lors des demi-finales aller

Chartres et Toulouse ont pris une longueur d’avance dans les demi-finales des playoffs de la Ligue 2 Féminine (LF2), s’imposant lors du match aller à l’extérieur.

À Montbrison, Chartres a arraché une précieuse victoire face au BCMF, sur le score de 57 à 53. Le match a été d’une intensité remarquable, se jouant jusqu’au bout. La MVP Kendall Cooper a été l’une des grandes protagonistes de cette rencontre, elle qui cumulait déjà 14 points et 7 rebonds à la mi-temps. Malgré les efforts de Montbrison, qui avait entamé le dernier quart-temps par un 7-0, Chartres a fait la différence dans les 50 dernières secondes avec les paniers décisifs d’Ugoka (12 points) et Mahoutou (13).

24 balles perdues : Aulnoye bafouille son basket

De son côté, Toulouse a également pris l’avantage en remportant le match aller contre Aulnoye sur le score de 74 à 67. Malgré le soutien de leur public à la salle Mandela, les Aulnésiennes ont bâclé leur basket (24 balles perdues) à l’image du trio composé d’Astou Gaye, Mariama Daramy et Fleur Devillers. Les joueuses de Toulouse, emmenées par Japreece Dean (25 points) et Nicole Enabosi (18 points), ont su imposer leur rythme et leur domination, mettant ainsi la pression sur l’équipe adverse. Malgré une tentative de remontée de l’ASA en fin de match, Toulouse a su garder son avantage et s’assurer la victoire.

Ces résultats placent désormais Chartres et Toulouse en position favorable avant les matchs retour à domicile. Pour Montbrison et Aulnoye, la tâche s’annonce difficile, mais rien n’est encore joué. Les matches retour se disputeront ce mercredi 24 avril, cette fois à Chartres et Toulouse.