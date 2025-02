Chartres sauvé par un game-winner de Shay Colley, match référence pour Rosanne Le Seyec

Régulièrement battu sur le fil au Colisée cette saison, Chartres a inversé le script ! Alors que le CCBF avait compté jusqu’à 16 points d’avance face à Angers au coeur de la seconde mi-temps (56-40, 26e minute), le promu eurélien s’est fait très peur.

Portée par les 22 points d’Ameryst Alston, touchée à l’arcade dans le money-time, l’UFAB est revenue, jusqu’à prendre les commandes à l’orée de la dernière minute. Il aura fallu un rush final de Shay Colley, nouvellement arrivée à Chartres, pour permettre à l’équipe de Benoit Marty de sécuriser sa troisième victoire de la saison (72-71) et prendre trois points d’avance (provisoires) sur La Roche Vendée, lanterne rouge de LBWL.

Vous avez manqué le 𝒈𝒂𝒎𝒆 𝒘𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓 de Shay Colley ? 🍿 On a ce qu'il faut ⤵️#LaBoulangereWonderligue | @CChartresBF pic.twitter.com/hgkNxY8URb — LFB (@basketlfb) February 15, 2025

Côté Chartres, on notera aussi la performance référence de la jeune Rosanne Le Seyec (20 ans) en première division. Sur les radars depuis longtemps en raison de son gabarit exceptionnel (1,98 m), double championne d’Europe U20, la native de Guern (Morbihan) a joué un rôle prépondérant pour le CCBF avec 13 points à 6/9, 5 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres pour 18 d’évaluation en 20 minutes.

Anciennement leader invaincu de LBWL, Angers risque désormais de perdre le contact avec le Top 4 et pourrait même basculer à la sixième place en cas de victoire de Basket Landes contre l’ASVEL. « On s’est fait marcher sur la tête en première mi-temps », fulmine Aurélie Bonnan dans les colonnes du Courrier de l’Ouest. « Ça ne nous ressemble pas et ce qui me frustre ce n’est pas le résultat final mais l’investissement de mes joueuses. »