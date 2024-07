Cheikh Gassama arrive aux Sables Vendée Basket, Thomas Klein et Christopher Manelerax prolongent

Après un exercice 2023-2024 réussi, Cheikh Gassama (1,93 m, 28 ans) se lance un nouveau défi. Il rejoint le jeune effectif des Sables Vendée Basket. Il y retrouve son ancien coach, François Sence.

L’ancien ailier de La Rochelle signe pour deux ans avec l’objectif de partager son expérience. Cette saison, Cheikh Gassama a tourné à 8,6 points, 3 rebonds et 2,8 passes décisives. A 28 ans, il va partager toute son expérience acquise en NM1. En effet, l’ancien joueur de Val de Seine et Aix-Venelles (NM2) est très expérimenté dans la troisième division française. Il est passé par Avignon, La Rochelle, Boulogne-sur-Mer et donc Toulouse.

La déclaration de François Sence sur l’arrivée de Cheikh Gassama aux Sables Vendée Basket :

« Chaque coach aime avoir un joueur de confiance qui soit un relais et qui connaissent sa façon de travailler. Je connais très bien Cheikh je l’ai côtoyer à Avignon et La Rochelle. Au delà de ses qualités de joueur polyvalent sur tous les postes extérieurs et d’être un défenseur solide et d’être performant en transition, Cheikh est un coéquipier positif et solaire. Il est investi et travaille avec assiduité. Nous recherchions ce type de profil pour faire le lien entre les jeunes joueurs et nos joueurs d’expériences. Du haut de ses 1m93, il amènera également de l’impact physique sur les lignes arrières et de la mobilité sur l’aile. »