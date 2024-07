Cherif Haidara renforce la connexion rochelaise à Nantes

Dans l’intimité de la Trocardière, Johan Lofberg pourra se remémorer quelques bons souvenirs à la reprise de la saison. Champion de France Pro B avec La Rochelle, le shooteur suédois a bel et bien été rejoint par un ex-coéquipier du Stade, Cherif Haidara (2,05 m, 31 ans), dans les petits papiers du NBH depuis plus d’un mois.

✍🏽 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐈𝐅 𝐇𝐀𝐈𝐃𝐀𝐑𝐀 𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐀𝐍𝐓𝐀𝐈𝐒 ! Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature de Chérif Haidara, nouveau poste 4 du NBH pour la saison 2024 / 2025 ! 🤝🏽 Bienvenue à toi Chérif ! 🔗 Toutes les infos ici : https://t.co/H9w1jtafhn pic.twitter.com/4bEKkDmQAb — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) July 18, 2024

Après avoir passé pratiquement une décennie en… Chine, notamment à Wuhan, l’international malien s’est constitué l’image d’un joueur qui gagne en France. D’abord parce qu’il a participé à l’accession de Feurs de la Nationale 2 vers la Nationale 1. Puis parce qu’il s’est imposé comme un élément essentiel du titre rochelais, parfait joueur de l’ombre (6,8 points à 48% et 4,1 rebonds). « Cherif est un poste 4 athlétique, fort sur le contre et le rebond », décrit son futur entraîneur Laurent Pluvy. « Il est capable d’étirer les défenses grâce à sa qualité de tir extérieur. C’est un joueur que j’apprécie de par son état d’esprit et sa capacité à se mettre au service du collectif. Il amène régulièrement ses coéquipiers à être performants, comme en témoigne sa montée en NM1 et sa participation en playoff avec Feurs la saison suivante, puis avec le titre de champion de Pro B avec la Rochelle. »



L’effectif de Nantes version 2024/25 :