Vainqueur des play-offs avec La Rochelle, Johan Lofberg reste en Pro B et signe à Nantes

Voilà une recrue de choix pour le Nantes Basket Hermine ! Johan Lofberg (1,99 m, 28 ans), vainqueur des play-offs Pro B d’accession avec La Rochelle il y a quelques semaines, n’accompagnera pas le club maritime dans l’élite. Le poste 3 fait le choix de rester en Pro B et accessoirement sur les bords de l’Atlantique. Un championnat qu’il connait très bien dorénavant, après avoir porté les maillots de Vichy-Clermont (2020-2021), Denain (2022-2023) et donc La Rochelle.

Cherif Haidara pour le suivre ?

À Nantes, l’international suédois apportera toute son expérience, son intelligence de jeu comme le jeu sans ballon et surtout une menace extérieure. Véritable sniper, capable de débloquer des situations, Lofberg a terminé la saison à 41% à 3-points. Artisan majeur de la montée du Stade Rochelais, celui qui a passé cinq saisons en Espagne s’est montré très rentable tournant à 12,7 points, 3,4 rebonds et 2 passes décisives pour 11,4 d’évaluation en 23 minutes. Il pourrait être suivi par son coéquipier Cherif Haidara, courtisé par le staff nantais.

Johan Lofberg est la 5e recrue nantaise après le retour de Mathys Kangudia et les signatures d’Elian Benitez de Rueil et les officialisations cette semaine de Darel Poirier et Stephan Gautier en provenance d’Angers.

« Johan est un joueur référencé de notre championnat avec de grosses valeurs de travail et de discipline. Champion avec la Rochelle, il va nous amener toute son expérience, son QI basket et sa capacité de scoring, notamment sur le tir extérieur. Je suis ravi qu’il ait choisit de nous rejoindre, car son profil colle parfaitement au joueur que je recherchais. » a déclaré Laurent Pluvy sur le site officiel du club.

Effectif du Nantes Basket Hermine 2024-2025 :