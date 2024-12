Chez l’ASVEL, Limoges tentera d’éviter un an de disette à l’extérieur

Betclic ELITE - En cas de défaite sur le parquet de l'ASVEL ce dimanche 8 décembre, le Limoges CSP n'aura plus gagné à l'extérieur en championnat depuis un an et une victoire chez le SLUC Nancy.