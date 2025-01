Cette fois, Paris va jouer la Coupe de France à fond

Au moment du tirage au sort des 1/8e de finale et de voir le nom de Paris s’inscrire en face de lui, l’Élan Béarnais n’avait pas forcément tout perdu. Outre le prestige de recevoir une équipe d’EuroLeague en tant que pensionnaire de Pro B, le club du Béarn pouvait espérer tomber sur une formation avec un intérêt tout relatif pour la Coupe de France.

En tout cas si l’on sent tient au choix du club de la capitale la saison dernière. En déplacement en 1/32e de la compétition à Lille pour l’édition 2024, le Paris Basketball et son entraîneur Tuomas Iisalo avaient fait une croix sur cette rencontre, en ne faisant jouer que 5 joueurs professionnels (Denis, Mehdy Ngouma, Mohamed Diawara et Logue), avec 3 Espoirs. Résultat : une défaite logique sur le score de 85 à 74 pour son entrée en lice.

Mais cette saison, avec Tiago Splitter, la logique pourrait être tout autre. Si l’on s’en tient en tout cas aux propos de Léopold Cavalière, lui qui va retrouver le palais des sports de Pau où il a évolué de 2013 à 2020.

« On a eu une réunion le 2 janvier pour clarifier la situation et nos objectifs », explique l’ailier-fort dans une interview à La République des Pyrénées. « Le coach nous a dit qu’on jouerait chaque match pour le gagner. Il n’y a pas d’ambiguïté, on vient à Pau pour gagner et aller le plus loin possible dans la compétition. On a à cœur de bien jouer 40 minutes, quelque chose qu’on a eu du mal à faire dernièrement. On ne va pas manquer de respect à Pau. »