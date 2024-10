Cholet a dominé Paris : « On tient notre premier match référence et je ne pense pas le dernier », annonce Ayayi

Cholet Basket a signé une grosse victoire face au Paris Basketball ce samedi 26 octobre. Après un bon début de saison, les Maugeois voulaient se tester face à un poids lourd de la Betclic ÉLITE. Après leur revers contre Monaco, l’équipe de Fabrice Lefrançois est parvenue à battre les Parisiens 90 à 80.

Encore très bon ce samedi, Gerald Ayayi (1,91 m, 23 ans) est revenu sur ce succès de prestige au micro du Courrier de l’Ouest :

« C’était un match attendu, que l’on a préparé depuis un moment. Franchement on a répondu présent, le public aussi. On se relance de la meilleure des manières après Monaco, on a gommé les erreurs que l’on avait pu faire en deuxième mi-temps. Ce qui a changé c’est qu’on a continué à jouer dans le partage, déjà défensivement. On n’a rien lâché, ce partage, cet engagement de tous nous a permis de continuer à taper, à résister. L’objectif était vraiment de les user et ne vraiment pas craquer.

C’était vraiment un match important, c’était dur la défaite de l’an dernier (en playoffs). On va bien sûr échanger des messages avec les anciens, elle est pour eux aussi. On tient notre premier match référence et je ne pense pas le dernier. »